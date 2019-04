'Firmé por presión, porque no sabía qué estaba pasando'

Chihuahua.- Pedro C., uno de los 5 policías detenidos por el asesinato del exministerial Leopoldo Soto, declaró que firmó sus derechos hasta un día después de encerrado.



"Firmé por la presión que tenía. No sabía lo que estaba pasando", expresó al testificar hoy en la audiencia que determinará si son vinculados o no a proceso.



Su testimonio, al igual que los otros 2 de sus compañeros, coinciden en que sus 2 superiores del día de los hechos, Policía Tercero Adrián Trevizo y Segundo Erick René López, fueron los que forcejearon con Soto para someterlo tras mas queja de su pareja de violencia familiar la madrugada del jueves.



El aseguró que sus compañeros Luis y David, ambos también detenidos, no participaron en el arresto y solo llegaron al llamado, y López pidió subir a Soto a su patrulla y el que declara iba atrás.



Relató que llegaron a la comandancia Sur y ahí se dieron cuenta que no se movía. "Me asusté y les dije 'no mames'. Lo bajamos a la banqueta y el Segundo López le pidió a Jose Guadalupe ir por el medico de barandilla".



Luego se estuvieron como hasta las 9 y en ese lapso el jurídico les pidió ir a declarar a la Fiscalía, pero en ningún momento se les informó que estaban detenidos, apuntó.