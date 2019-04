Fiscal señala que defensa de 'La Coneja' pudo pedir a testigos que no se presentaran

Chihuahua.- El desistimiento de declaración de testigos que llamó el Ministerio Público para la audiencia de Alejandro G., fue una estrategia de la defensa, pues les pudo haber pedido que no se presentaran, de acuerdo con el fiscal general, César Augusto Peniche.



El funcionario estatal detalló que todas las audiencias tienen una estrategia, Fiscalía General sigue la propia y estos testigos de todas formas van a comparecer porque son de los que inicialmente ofreció la defensa, dijo.



"A pesar de haber sido citados no habían comparecido porque iban a hacerlo primero como testigos de la Fiscalía, en segunda, posiblemente como una estrategia de la defensa no dejaron que se presentaran, pero lo van hacer cuando ellos los soliciten y ahí también nosotros los vamos a poder interrogar", señaló.



Recalcó que simplemente es una cuestión de estrategia que se desarrolla al interior de una audiencia y en el camino.