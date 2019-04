Fiscalía inconforme tras decisión a favor de Alejandro Villarreal

Chihuahua.- El fiscal César Augusto Peniche Espejel anunció que presentarán un recurso legal ante las instancias correspondientes luego de que un juez decidiera no vincular a proceso al exdirigente sindical Alejandro Villarreal Aldaz, bajo la causa penal 20/2018.

Al exdirigente se le acusó del desvío de recursos que serían destinados para la celebración del Día del Maestro y de la Educadora en 2015 y su defensa demostró que no existió tal delito.

Ante esto, el fiscal mencionó que no están conformes con el fallo pues dijo que el Ministerio Público mostró los elementos suficientes para demostrar su responsabilidad en los hechos.