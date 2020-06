Fiscalía no revisará trabajo de la FEM

Francisco López/ El Diario

Chihuahua.- El fiscal general del Estado, César Augusto Peniche Espejel, respondió ayer a El Diario que no ha determinado revisar el trabajo de la Fiscalía Especializada de la Mujer, por las contradicciones en el caso de la muerte de la joven Susana Saláis. Luego de que el gobernador Javier Corral declaró el pasado martes que era una decisión del titular de la FGE, determinar esa posibilidad, Peniche Espejel reiteró a este medio de comuni c a c ión, “ e s t amo s enfocados en avanzar con la investigación. La prioridad es la investigación en curso”. Ante las voces de inconformidad en distintos sectores, que cuestionaron el trabajo de la Fiscalía de la Mujer en relación al caso de la muerte de la fémina ocurrido el pasado sábado en su domicilio, pues inicialmente se informó públicamente que había sido un suicidio y posteriormente cambio la versión oficial a feminicidio, donde la causa de la muerte fue asfixia por estrangulamiento, el gobernador Javier Corral reconoció que hubo contradicciones. Sin embargo, puntualizó que sería la Fiscalía General del Estado la instancia encargada de determinar si se revisaría el trabajo de investigación desarrollado por la FEM a cargo de la fiscal Wendy Paola Chávez Villanueva. Ante este cuestionamiento, el fiscal César Peniche respondió ayer que la prioridad es avanzar en las investigaciones del caso, no respondiendo si revisará el desempeño de la FEM.