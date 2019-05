'Fiscalía perdona a responsables y castiga a quien le significa capital político'

Chihuahua.- La defensa del priista Alejandro Gutiérrez señaló que la Fiscalía de Chihuahua perdona a ex funcionarios responsables por desvíos de recursos, u sanciona a quien le representa capital político.



Con ello se refirió a que son ex funcionarios los testigos protegidos usados en la acusación de peculado contra Gutiérrez, y son ellos quienes debieran ser castigados por el uso ilegal de recursos.



Esto ya que la Fiscalía considera al hoy culpable como cómplice auxiliador de peculado, al haber puesto a disposición 2 empresas al Gobierno de César Duarte para el pago de 1.7 millones de pesos por servicios no prestados.



El abogado José López puntualizó que no se han tomado en cuenta las normas adecuadas para el juicio contra el priista y la acusación de respaldó en puras testimoniales sin pruebas.