Floja celebración por el Día del Estudiante en parques recreativos

Chihuahua, Chih.- Los problemas económicos familiares y el desarrollo de la Feria de Santa Rita en la ciudad de Chihuahua, fueron señalados ayer como distractores para celebrar el Día del Estudiante en las zonas de recreación acuática ubicados en las inmediaciones de Aldama.

Directivos de los balenarios como Siberia, Los Delfines y la encargada de conmutador de Hobby´s, Olga Elba Ramírez, Oscar Fontes y Alejandra Méndez, respectivamente, coincidieron en señalar lo anterior, y aunque también indicaron que la temporada arranco “floja”, tiene una buena expectativa de que la situación mejore a partir de junio cuando no este la Feria y las altas temperaturas animen a buscar refrescarse.

Recordaron que durante el 2020 prácticamente no tuvieron trabajo porque la autoridad no les permitieron abrir a causa de la pandemia del Covid-19, en el 2021 solo operaron poco menos de dos meses, y ahora esperan que les vaya mejor.

También indicaron que un factor que no ayudo para recibir un buen numero de estudiantes fue que el 23 de mayo, día conmemorativo, cayó entre semana.

La encargada del centro recreativo Siberia, Olga Elba Ramírez, dijo que hasta ayer no les había reservado alguna institución educativa, y precisó que la festividad cae en martes y ellos solo abren de viernes a domingo, de nueve de la mañana a 7:30 pm, se ve complicado.

Precisó que durante las pasadas vacaciones de Semana Santa, les fue bien, ya que tuvieron una afluencia importante de visitantes, “pero ahora esta entre azul y buenas noches” no se tiene la afluencia de otros años.

Olga Elba Ramírez, agregó que aunque el calor está fuerte y anima a buscar dónde refrescarse y pasar un buen rato con la familia, la economía no esta bien y también les afecta la cuestión de la Feria de Santa Rita.

Señaló que no puede decir que no han tenido gente en el centro recreativo, pero no es la misma cantidad que otros años. No descartó que el hecho de que también creció la competencia, eso impacte a la operación.

Destacó que en el centro recrativo Siberia, no se admite a hombres o mujeres solos, no se vende cerveza, aunque los visitantes pueden traer sus bebidas. Se cuenta con albercas, asadores, canchas techadas de basquet y fut bol, zonas verdes, chapoteaderos, entre otros.

En tanto, Oscar Fontes encargado del Parque Recreativo Los Delfines, dijo que tienen una reservación de escuela para el martes, pero para los festejos del estudiante tienen proyectado tener música especial, concursos y premios pero el próximo fin de semana.

Indicó que la expectativa de operación para este año es buena, comparada con el 2020 que no los dejaron trabajar por la pandemia y el 2021 solo los dejaron trabajar dos meses.

Señaló que la temporada arranco lenta, pero esperan que en los siguientes días y meses vaya mejorando debido a que las temperaturas son altas y la gente le gusta buscar donde refrescarse.

Oscar Fontes, dijo que el lugar ofrece una alberca con agua corriente, otra que se limpia cada tres días, cuenta con toboganes, asadores, canchas, un preson donde hay patos y peces.

Los Delfines abren de nueve de la mañana a 7:30 de la tarde de martes a domingo, quien destacó que también se cuenta con asistencia y servicios de enfermería.

A su vez, Alejandra Méndez, encargada del conmutador de Hobby´s indicó que las operaciones se perciben como “flojas” debido a la operación de la Feria de Santa Rita, que deja a la gente en la ciudad de Chihuahua y no viaja al municipio de Aldama.

No obstante, dijo que esperan que la temporada sea mucho mejor este año debido a que la situación de salud es un poco mejor que los dos últimos años, donde el primero no pudieron trabajar y en el segundo , solo por dos meses.

La operación en este centro recreativo es de 10 de la mañana a seis de la tarde de miércoles a domingo, y se cuenta con albercas, chapoteaderos, canchas deportivas, asadores, zonas verdes, toboganes.

En los tres centros recreativos consultados se tiene una tarifa general de 80 pesos por persona, aunque en Siberia los niños menores de siete años pagan 40 pesos.