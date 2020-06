Fomenta en la naturaleza la convivencia con sus hijos

Silvestre Juárez/El Diario

Chihuahua.- Ricardo Rivera Venzor, quien es maestro jubilado encontró en la actividad deportiva de la cacería una actividad óptima para generar lazos más estrechos con sus tres hijos y nietos. En espacios alejados, sin red telefónica y en contacto con la naturaleza para el padre de familia se logra una conexión más estrecha y un espacio claro para fomentar la confianza y el trabajo en equipo.

“Desde chiquitos mis hijos han estado conmigo en la cacería. Un deporte que me da pauta para platicar con ellos, cosas que por cuestiones familiares no es lo mismo estar en la casa que estar solos en la Sierra. El convivir con mis hijos en la naturaleza y haciendo este deporte me ha dado una fortaleza más en la unión familiar con ellos. Como padre me ha dado mucha fortaleza”, consideró el ahora cazador chihuahuense.

Si bien confesó que hay críticas en torno a esta actividad deportiva, señaló que lo que él ha inculcado a sus hijos es el respeto a la naturaleza, pues ellos practican la cacería siempre conforme a las reglas establecidas, nunca en temporada de veda y siempre cazando machos adultos, pues no lo hacen con hembras o crías.

“Nosotros como cazadores respetamos los tiempos, no somos de las personas que vamos por carne, siempre hemos cazado machos adultos. Jamás hembras, al contrario yo he tratado de inculcarles a mis hijos cierto respeto por la fauna. Yo digo que los cazadores que nos apasiona esto respetamos la fauna. Se nos critica por la cuestión de matar animales, pero no sólo es simplemente matarlos, es una relación de convivencia en la naturaleza”, acotó.

Chihuahua cuenta con diversos lugares para cazar, en su mayoría venados cola blanca, lo que es una actividad común en el estado. Esta práctica se lleva a cabo en ranchos particulares, explicó, y esto es en varios puntos del estado.

“Vamos para el lado de Juárez a un ejido que se llama Ojo Laguna, hemos ido a la Gregoria, rumbo a Nonoava a Pagüirachi, con muy buenos amigos que tenemos allá. Cerca de Chihuahua en Sierra Azul con Joel Gavaldón que amablemente nos permite ir a su rancho. Cuando se podía íbamos para el lado de Cuauhtémoc, Carichí y alrededores. Para el lado de Ojinaga el rancho del Jabalí, son muchos los lugares en el estado a los que se puede ir”, expresó.

En su domicilio Rivera mantiene sus trofeos de caza, que son las cabezas de los venados cola blanca. Asimismo expresó que sus hijos mantienen la misma afición e inculcan asimismo a sus hijos. A su vez consideró que esta actividad es ideal para estrechar las relaciones familiares, con lo que acotó que muchos padres deberían practicarlo juntos.

“Así como mis hijos las nuevas generaciones que vienen les gusta también. Ahorita a mi edad de 58 años que batallo más para andar por los cerros ahora mi nieto me acompaña, como lo hicieron mis hijos desde los seis años, lo que me llena de orgullo porque es el que me motiva a seguir”, afirmó.