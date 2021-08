Fotomultas, sólo si no son recaudatorias: Ficosec

Silver Juárez / Arturo Luján Olivas

Chihuahua.- El director de Ficosec, Arturo Lujan Olivas consideró que el regreso de fotomultas debe adoptarse sólo en condiciones que aseguren que no hay actividad recaudatoria. Esto luego de que el Consejo Consultivo de Vialidad propusiera el regreso de esta medida a la gobernadora electa, Maru Campos, con el fin de mitigar el incremento de accidentes viales por motivo del exceso de velocidad.

“He tenido contacto con el Consejo Consultivo de Vialidad, y ya había escuchado el planteamiento. En este caso te tendría que decir algo a título personal, no cómo lo ve Ficosec, es como lo veo yo. Creo que tenemos que hacer que prevalezca el estado de derecho y lo cierto es que, debo mencionar, hemos estado permanentemente recibiendo quejas de ciudadanos de actos de corrupción de agentes de tránsito, lo que pasa es que se ve que las fotomultas son una actividad recaudatoria cuando también lo podríamos valorar como un efecto sustitución, no tienes un agente que te esté deteniendo con el riesgo de que pase equis cosa”, detalló.

Con ello indicó que si bien no se trata de todos los agentes, pues no se puede generalizar, los reportes son constantes, por lo que mucha de esa recaudación incluso no llega a las arcas estatales, consideró.

“Me parece que si se va a adoptar se tendría que adoptar en condiciones que aseguren que no está manipulado o que no intentas hacer una actividad recaudatoria que al final de cuentas no podemos tapar el sol con un dedo, se está dando”, declaró.

Con ello apuntó que no se trata de una decisión que se tome de la noche a la mañana y también se debe seguir un proceso para dar certeza a la población de que tiene más beneficios que contras en lo social y no en lo individual.

