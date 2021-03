Fotos: Vandalismo, basura y aguas negras en la Dos de Octubre

Valentín Hierro Jaime/ El Diario Valentín Hierro Jaime/ El Diario Valentín Hierro Jaime/ El Diario Valentín Hierro Jaime/ El Diario

Chihuahua.- Vecinos de la colonia Dos de Octubre denunciaron la basura ,aguas negras y el vandalismo que se vive día a día en la colonia Dos de Octubre.

El arroyo que se encuentra en la calle Mártires de Chicago y 6, despide pésimos olores a drenaje , así mismo muy mal aspecto y por si fuera poco, los vándalos del sector se encargan de asaltar a los jóvenes, adultos mayores y todo tipo de persona que utilizan el puente peatonal que se encuentra en el lugar

Los afectados mensionan que temen por la integridad de sus hijos y familiares ya que tienen que pasar por la intersección para llegar a sus labores o viviendas.

No solamente es un incómodo estar soportando los olores fétidos y a desechos si no también es un foco de infección por lo que piden a las autoridades correspondientes poner una solución ante la problematica así mismo se requiere el patrullaje constante para prevenir no solo los robos a mano armada sino evitar algún suceso mayor.