Francisco y su medio siglo de bolero en el Centro

El Diario

Francisco Rascón Montoya de 73 años, es aseador de calzado en la Plaza de Armas, quien se ha dedicado a este oficio durante medio siglo, mismo tiempo que lleva con su esposa, que ha tenido muchas satisfacciones por su trabajo, ya que ha hecho amistado con gente, conocido a personalidades y siempre ha tenido un trato excelente con las personas.

Originario de la comunidad de Basúchil en el municipio de Guerrero, llegó a la capital del estado en 1968 donde comenzó a trabajar como bolero sin parar, se casó, hizo su vida y actualmente tiene siete hijos, 27 nietos y nueve bisnietos, a quienes adora.

“Uno está uno acostumbrado a trabajar, así nos enseñaron abuelos y jefes. En el 68 me vine a la aventura, me gustó el trabajo y de ahí no paré. Mis hijos, mis hijas saben del trabajo y algunas veces me acompañan y pueden dar el mismo lustre que yo”, comentó el adulto mayor.

Como todo bolero del Centro, ha pulido zapatos a muchas personalidades, especialmente de la política como diputados, regidores, funcionarios, gobernadores, presidentes municipales. De hecho, dijo que desde que llegó a la ciudad, ha boleado a todos los alcaldes que han pasado por Palacio Municipal.

Un detalle que compartió fue el agradecimiento con la actual alcaldesa, María Eugenia Campos Galván, quien le celebró su 50 aniversario de casado así como su medio siglo como bolero, algo que agradeció mucho.

Dijo que aunque existe la pandemia por el Covid-19, está pendiente la fecha de celebración por el Día del Abuelo, que generalmente se hacía en el Club de Leones, incluso está anunciado todavía la participación de la agrupación musical "Los Apson", por lo que confía en que habrá alguna actividad, pero si no, seguirá con su labor como siempre lo ha hecho.

“Gracias a mi trabajo, he hecho mucha amistad con los clientes, con mucha gente. Yo estaré aquí hasta que el cuerpo me diga, hasta que Dios quiera”, expresó el venerable lustrador. (