Franeleros del centro ganan hasta 200 pesos en 'propas'

Franeleros o vigilantes de vehículos del Centro de la ciudad reconocieron que la zona es de las mejores en la ciudad, por la gran cantidad de personas que acuden, por lo que es un oficio del que se puede vivir, aunque siempre hay inconvenientes como días menos concurridos o gente que no quiere dar propinas.

Los también llamados “viene viene” como Ignacio Bernal Peña de 68 años, quien es de los más longevos, realizan su labor diariamente para subsistir y llevar los ingresos a sus hogares, que a pesar de los obstáculos, ha logrado sostenerse durante mucho tiempo y sacar adelante a su familia.

Generalmente se encuentran entra la Calle Libertad y Décima; la Ojinaga desde la Vicente Guerrero a la Ocampo; también en el mismo trayecto en la Morelos y Allende, son la mayor parte donde ayudan a los automovilistas a estacionarse, les cuida el vehículo mientras hacen sus quehaceres, también hace el servicio de lavado si el cliente lo desea y por esto recibe propinas, con la que sobrevive.

Platicaron que el horario va desde las 8:00 de la mañana hasta las 6:00 o 7:00 de la tarde, al depender del trabajo.

Con las propinas que les da la gente, muchos logran sostener la familia, pero también a sobrevivir.

Sin embargo, reconocieron que no siempre recibe un pago por sus servicios, porque es común que algunas personas no quieran darle, no traigan o simplemente los ignoren.

Además de cuidar los autos, algunos también se dedican a lavar, lo que hace generar mayor propina, ya que por vigilar los autos suelen ganar entre 15 y 20 pesos únicamente, pero con limpiar, puede subir hasta 100 pesos incluso.

Las propinas son muy variadas, porque algunas personas están muy poco tiempo, así que dan desde tres, cinco pesos, pero pueden tardar más y algunas personas que le han dado 50 pesos.

Comentaron que todo depende del estado de ánimo de la gente y su economía. Además de cuidar, también lava los autos de manera muy eficiente. Dijo que incluso puede tardarse 15 o 20 minutos él solo, con un balde de agua, trapos y su franela. Para esto, son 50 pesos.

También hay quienes han sacado billetes de 100 o 200 pesos. Esas son sorpresas, pero algunos hasta los dólares, porque vienen muchos extranjeros y para lo que ellos es poco, para ellos es bastante. Son raras ocasiones, pero sí ha pasado.

También, muchos chavos son temporales y duran solo algunas semanas o meses, pero hay quienes llevan muchos años y es el medio de sustento.

