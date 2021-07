Fue algo parecido a un tornado: habitantes de El Vallecillo

Chihuahua.- La inundación de la carretera Chihuahua-Cuauhtémoc reportada la tarde del lunes 26 de julio, a la altura de El Charco, fue ocasionada por una lluvia intensa que duró entre 20 minutos y media hora y a decir de los habitantes de la zona, “se movía de un lugar a otro sobre la ladera”.

Vecinos de la comunidad de El Vallecillo, informaron que el fenómeno meteorológico inició alrededor de las 15:00 horas específicamente sobre el cruce de las vías del tren y de allí se movió rumbo a la parte alta donde se encuentran las áreas de pastoreo y predios agrícolas.

Dijeron que la precipitación pluvial no llegó al caserío sino que se quedó en puntos específicos que no están poblados. De igual forma explicaron que la creciente que afectó la carretera no fue la del arroyo que atraviesa El Vallecillo, sino el abundante escurrimiento natural que se dio desde la zona montañosa y que anegó tanto la vía mencionada como algunos predios.

Más allá de la inundación temporal de la carretera, las afectaciones fueron menores en algunos cercos que cayeron y requirieron reparación. En tanto que los habitantes de La Noria, indicaron que solo escucharon el sonido del agua que bajó por el arroyo pero, en ese punto no se registró lluvia alguna.

La mañana de este martes no había mayores rastros de la caída de agua excepto algunas pequeñas lagunas y el arrastre natural de tierra y piedras.