Fue mi decisión los cambios en el gabinete: Maru

Cuauhtémoc, Chih.- Al hablar de los recientes cambios en su gabinete, la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván sentenció que “las decisiones que competen al Gobierno del Estado, las toma la Gobernadora del Estado”, en respuesta a los rumores de qué fueron motivados por pugnas entre grupos internos.

Maru Campos dijo que se tenían que hacer cambios, una mejora del trabajo que se realiza en el gobierno estatal, para darle un mejor servicio a la ciudadanía. Asimismo, agradeció a todas las personas que formaron parte de las Secretarías y salen de la administración, o bien continúan colaborando en otros puestos.

Agregó que era necesario que tuviera un estrujamiento, “Movernos de esa zona de confort que en ocasiones llega a los gobiernos y darnos cuenta de qué podemos hacer más cosas y mejorar el trabajo“, declaró.

Reiteró que no hubo problemas internos y que las decisiones las toma ella y no grupos de poder, dijo: “Es importante decir que en pleno siglo XXI, no nos quiten a las mujeres esta posición que tenemos, en la cual estamos preparadas para tomar decisiones en tiempos difíciles”.