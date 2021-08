Fue similar a la tromba del 90: meteorólogo

Chihuahua– La precipitación pluvial registrada la noche del jueves fue similar a la tromba ocurrida en septiembre de 1990, ya que en algunos puntos de la capital se acumularon hasta 100 milímetros de agua, señaló el profesor Alonso Méndez Torres, titular de la organización no gubernamental “Chihuahua Tiempo Severo”, perteneciente a la red nacional del mismo nombre.

Dijo que la tormenta que azotó a la capital del estado no obedece a los bombardeos hechos por la fuerza aérea, sino a las condiciones de inestabilidad atmosférica que persisten y sin las cuales ningún bombardeo funcionaría.

“Tenemos el fenómeno del niño en su fase neutra, lo que nos generó una tormenta severa similar a la tromba de 1990; en el Centro cayeron cerca de 100 milímetros, mientras que en el norte fueron de 80 a 85 milímetros. Entonces, cuando una precipitación pasa de los 60 ó 70 milímetros, es una tormenta severa (tromba), que fue lo que ocurrió el jueves”, explicó.

Méndez abundó en que existe un canal de baja presión que junto con la mencionada inestabilidad de la atmósfera permite que se presenten fenómenos como el referido, algunos con consecuencias fuertes, pero que se pueden prevenir.

“Cuando hay un canal de baja presión siempre va a atraer la nubosidad porque es como un imán y si ahora está entrando nubosidad del Pacífico este canal la absorbe y se junta con la inestabilidad atmosférica y la divergencia en la altura, esto hace que sean tormentas severas”, apuntó.

Cuestionado sobre el bombardeo de nubes y la posibilidad de que sea esta la causa de las tormentas intensas registradas en la entidad, Méndez dijo que no es así, ya que si bien es cierto que al realizar esta actividad se incrementa la potencialidad de lluvia, el porcentaje no es tan grande.

“La fuerza aérea sí ha hecho bombardeos pero en las cuencas de los diferentes ríos, no en las ciudades. Lo que hace el yoduro de plata es incrementar la precipitación en un 15 a 20 por ciento, pero el factor que detona la severidad es la misma inestabilidad en la atmósfera. Tenemos las condiciones propias para que llueva, si no las hubiera el bombardeo no tendría gran efecto. Ahora nos dicen los órganos gubernamentales que son lluvias atípicas cuando en realidad son normales”, apuntó.

