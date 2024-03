‘Fue vandalismo pintar monumento de naranja’: Alejandro Domínguez

Chihuahua, Chih.- Como un acto de vandalismo y politiquería calificó el presidente del PRI estatal y candidato por la alianza PAN-PRI-PRD al 8vo distrito federal, Alejandro Domínguez, las acciones del candidato de Movimiento Ciudadano, Kike Valles, quien pintó de naranja, el color de su partido la base o pedestal del monumento a Luis Donaldo Colosio.

“Lo que sucedió ayer fue un acto de politiquería pura. No merecen mayor comentario sólo la puntualización muy clara: si quieren trascender en el escenario público, generen propuestas, si quieren trascender en el escenario político estatal que se monten en propuestas claras, no en el gandallismo que los caracteriza, no en la pandilla que se han convertido en Parral, no en ese tipo de escenarios que ha caracterizado a Movimiento Ciudadano”, señaló.

Y es que fue el día de ayer cuando Valles se adelantó un día a la conmemoración del aniversario luctuoso de esta figura política, y cuyo hijo, Luis Donaldo Colosio Riojas, forma parte del partido Movimiento Ciudadano. Sin embargo este cambio improvisado de la base del monumento no se tomó con agrado por parte del presidente del PRI, por lo que debieron restaurar el pedestal a su estado original antes de llevar a cabo la ceremonia que se tenía pensada como guardia de honor.

Domínguez condenó que esto se hiciera sin previo aviso y amparados por la noche.

“Se comportaron como malandrines. En la oscuridad venir a pintar un monumento como verdaderos malandrines. Me parece a mí que eso no es prudente y los chihuahuenses merecen política de altura no una bajeza como la que ellos hicieron. Desde luego que es vandalismo porque tuvieron que venir a modificar la estructura del monumento de nueva cuenta, pintarse de forma adecuada y no política. Entonces me parece a mí un acto burdo y torpe, por no llamarlo de otra manera”, expresó.

Asimismo el candidato y presidente del PRI utilizó la tribuna para condenar los hechos durante su mensaje en recuerdo a Colosio. “Lamento que alguna gente se vuelva loca y venga y trate de asumir por la relación de parentesco de un actor político de ese partido y pintar un monumento que no es del color de Luis Donaldo. Los ideales de Luis Donaldo fueron claros, democracia y justicia social. La visión política fue clara, estaba en el PRI, era candidato del PRI y promovió ese ideario político en sus actividades profesionales y políticas. Por eso lamento profundamente que este acto de ayer se haya posicionado de manera burda y torpe”, finalizó.