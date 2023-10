Fueron cinco los detenidos por ataque a bar de la Concordia

Chihuahua, Chih.- Cinco fueron los sujetos detenidos en relación al ataque ocurrido la noche de ayer en un bar de la colonia Concordia, denominado 'Vai ven', en el que fallecieron cuatro personas, informó la Fiscalía General del Estado. La detención de los sospechosos se llevó a cabo en la colonia 11 de Febrero, en términos de flagrancia por homicidio doloso.

Tras el hecho agentes de la Agencia Estatal de Investigación y diversas unidades de Delitos contra la Vida, Operaciones Tácticas, de Inteligencia y Análisis y de Robo, con apoyo de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, se realizó un operativo que permitió dar con un vehículo color negro que coincide con las características del vehículo que fue visto en el ataque.

Los sujetos fueron identificados como Brandon Rafael S. R., Jorge Alberto B. M., Javier A. A., Adalberto C. Ch., y José Arnulfo C. C., quienes se presume participaron en el ataque y son investigados para establecer su participación en los hechos.

El vehículo quedó asegurado para la investigación.

Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía Zona Centro, en donde quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida.