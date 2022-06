Fumigan árboles y áreas verdes para combatir garrapatas

Chihuahua, Chih.- Personal de la Dirección de Mantenimiento Urbano del Municipio, ha fumigado en lo que va del año más de seis mil 700 árboles y plantas de parques y avenidas en la ciudad, para combatir animales rastreros y principalmente la garrapata que propaga enfermedades como la Rickettsia.

También, se aplica contra plagas de tipo arbóreas, pulgón blanco y amarillo; gusano cortador de hoja, barrenador de la madera, entre otros; a los cuales se les aplica el insecticida de manera uniforme alrededor del árbol mediante una moto mochila o hidrolavadora y un camión fumigador con capacidad de 10 mil litros.

Para poder realizar la fumigación un ingeniero agrónomo, adscrito al Vivero Municipal, efectúa un estudio previo, en el cual, analiza si esta será preventiva o correctiva, dependiendo de la valoración, y se deciden los ingredientes activos (insecticidas) que se le aplicaran al árbol.

Los químicos utilizados para la fumigación, no son tóxicos para el ser humano ni mascotas; no se acumulan en el agua ni en el suelo y no son dañinos con el medio ambiente.

Héctor Fernando Coarasa Simental, director de la dependencia municipal mencionó que, aunado a la fumigación es muy importante la limpieza que diariamente se realiza a los parques y vialidades de la ciudad, en donde se efectúa el corte y retiro de maleza y se recolecta la basura de manera manual en los mil 97 parques y en 184 vialidades ubicadas al norte de la ciudad.

Destacó que, esta semana se comenzó a fumigar los parques ubicados en las colonias de la zona centro sur de la ciudad, como: Madera 65, La Joya, Lealtad ll, entre otras.

Luego del proceso de fumigación, el personal del Vivero Municipal, realiza un monitoreo constante para cerciorarse que los trabajos obtuvieron los resultados deseados.