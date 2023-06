'Fundamental espacio para las mujeres en la política'

/ Marcela Lagarde

Qué maravilla que ustedes tengan a tres mujeres en el poder, bienvenidas. Pero esto también atiende a una carencia, ya que esto no quiere decir que todas las mujeres estén en ese poder”

Marcela Lagarde Antropóloga, política, académica e investigadora

Actualmente hay nueve gobernadoras en todo el país y a nivel estatal los tres poderes están conformados por mujeres; 'Hemos sido transformadoras de las formas de designación y elección para esos puestos y hemos logrado cambiarlas', señala La antropóloga, política, académica e investigadora mexicana señaló que llegar al poder tomó 50 años

La política, académica, antropóloga e investigadora mexicana, especializada en etnología y representante del feminismo latinoamericano, reconoció la importancia de que los espacios políticos sean ocupados por mujeres; esto aún y cuando estos cargos en la política hayan sido otorgados por obligatoriedad.

En entrevista para esta casa editora, la impulsora de la Alerta de Género y Acceso a la Justicia, señaló que como sufragista y como todas las feministas, se ha esforzado (como muchas otras), para lograr el acceso de las mujeres a espacios de toma de decisiones y gobernanzas.

Lo anterior fue declarado, luego de preguntarle su opinión acerca de que en la actualidad, el estado de Chihuahua esté representado en sus tres poderes (legislativo, ejecutivo y judicial), por mujeres.

“Bueno, yo soy sufragista y como todas las feministas me he esforzado para lograr el acceso de las mujeres a espacios de toma de decisiones y de gobernanza; o sea, no sólo es que pintemos ese edificio de verde o de rojo sino que gobernemos el mundo con normalidad democrática.

Hemos sido transformadoras de las formas de designación y elección para esos puestos y hemos logrado cambiarlas”, externó Lagarde y de Los Ríos.

En ese mismo sentido, esta mujer quien además adaptó el término de feminicidio al habla hispana, dijo que durante años han trabajado en colocar a esta sección de la población en estos cargos y en lugares de elegibilidad.

“Eso lo hemos hecho el movimiento de mujeres, feministas y el movimiento democrático en general que se propuso construir el acceso a la igualdad para poder arribar al poder; o sea, que maravilla que haya tres mujeres en el poder competentes, creo que deben serlo porque para llegar ahí en condiciones de desigualdad e inequidad es importante”.

Así mismo, Marcela refirió que bienvenidas estas tres mujeres pero que, esto atiende a una carencia; a solo una, ya que el hecho de que haya mujeres en esos poderes; no quiere decir que todas las mujeres estén en él".

“Son poderes circunscritos para ciertas personas en ciertos procesos políticos para ser gobernantes, ser presidentas de la Suprema Corte de la Justicia o de cualquier instancia; ¿a qué responde eso?, bueno, a eliminar el problema de la exclusión de las mujeres, nada más”.

De igual forma, la antropóloga señaló que eso no es una igualdad en sí misma, ya que el que pudieran competir se volvió en una obligatoriedad.

“Los partidos se vieron obligados a que en sus listas hubiera mujeres; que ocuparan espacios en donde pudiesen ganar y este es un trabajo que nos llevó 50 años, desde el voto que no sabíamos bien qué onda, hasta entender que íbamos a eliminar la desigualdad y bueno, se eliminó por una orden del poder no por un avance en la democracia”.

Hasta este momento, nueve mujeres gobiernan alguno de los 32 estados en el país, siendo la mayoría de las mandatarias emanadas a Morena y sólo dos del Partido Acción Nacional (PAN).

Estas son: Marina del Pilar, en Baja California; María Eugenia Campos, en Chihuahua; Indira Vizcaino, Colima; Evelyn Salgado, Guerrero; Lorena Cuéllar, Tlaxcala; Layda Sansores, Campeche, así como Teresa Jiménez y María Lezama de Aguascalientes y Quintana Roo, respectivamente.

“Hay nueve gobernadoras en México lindo y querido sólo por una acción política positiva y propositiva que da un paso democrático y bueno, eso opino… ya que ingresaron estas nueve, ahora tenemos que ir a 15 o a los 20, e incluso, a ser mayoría en los espacios de dirección política”, expresó Marcela Lagarde. En ese mismo tenor, la defensora de derechos humanos manifestó que en muchas ocasiones estas mujeres no tienen poderes comparables con los hombres de sus jerarquías; que tienen mucha falta de poder y que parte de la gobernanza tienen que afirmarse en el poder para no ser excluidas y discriminadas.

“Hay una autora, (Magdalena León), ella es Argentina y habla justo de las élites discriminadas y dice: “de qué desigualdad hablan si son mujeres ricas, si son mujeres que viajan, mujeres que estudiaron cinco carreras y es que hablamos de esas mujeres que aún y con todo ese baraje; no pueden hacer muchas cosas, muchas cosas que sí pactan los hombres porque prevalecen los pactos patriarcales”.

Lagarde y de Los Ríos enfatizó en que falta mucho por avanzar.

“En el movimiento feminista hablamos de la igualdad sustantiva, es sustantiva porque sino no es igualdad y necesitamos entender eso. Es importante continuar por donde vamos y que estas colegas, estas dirigentes, estos puestos políticos desarrollen un análisis crítico de su gestión y que no lo desperdicien; o sea, en la política es tristísimo cuando hay desperdicio y como género tenemos que estar unidas”.

Al finalizar, la académica externó que ojalá las funcionarias aquí mencionadas puedan tejer redes de protección políticas y redes de género; de un conjunto de mujeres dispuestas a apoyarlas y a seguir apoyando a otras para que ocupen otros cargos y para que puedan irse de un lugar y dejar continuidad en sus esfuerzos, en sus políticas públicas y en sus gobernanzas.

“Necesitamos fortalecer la conciencia y el orgullo de género… Me parece que eso es muy importante, nos hace mucha falta trabajar la autoestima de género para lograr que las mujeres vayan eliminando los daños que han recibido todo el tiempo.

Yo lo veo así, pero otras personas creen que eso es una revuelta feminista de toda la sociedad y no es así, es más; muchas mujeres con poder no son feministas, no se asumen, no participan, algunas se vuelven y es interesantísimo. En el campo internacional hay muchos ejemplos de mujeres políticas que se volvieron feministas al pasar por la política y no al revés, ojalá y eso suceda”.

Al término de la entrevista, Marcela Lagarde externó: “queremos que haya más gobernadoras, más dirigentes sindicales, más y mejores matemáticas. ¡Vamos por buen camino!”.

Actualmente en Chihuahua, el gobierno es encabezado por María Eugenia Campps Galván; por Myriam Hernández, presidenta del Tribunal Superior de Justicia y por Adriana Terrazas, presidenta del Congreso.

La entrevista, se dio en el marco de la conferencia "Alerta de Género y Acceso a la Justicia", la cual fue gestionada por la titular del TSJ a través de la Dirección de Derechos Humanos e Igualdad de Género, a cargo de Flor Alejandra Corral Requejo.