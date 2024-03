Futura nutrióloga chihuahuense conoce la gastronomía española

Mariana Gutiérrez Muruato, decidió poner en pausa su vida en Chihuahua y emprender un viaje a España para continuar con su preparación profesional, ella es estudiante de la licenciatura en Nutrición en la Facultad de Enfermería y Nutriología de la UACH, pero decidió continuar con su carrera en la Universidad de Granada en la península Ibérica.

Durante su estadía en la universidad, aplicó cinco materias: Farmacología, Pruebas Funcionales de Aplicación a la Nutrición, Dietoterapia, Tecnología Culinaria y Alimentación en Colectividades, en las que ella considera que aprendió demasiadas cosas en la dieta mediterránea.

En cuanto a la cultura, como la mayoría de sus compañeros que han visitado ese país, Mariana considera que, en el idioma, aunque sea español el que habla la mayoría, existen muchas diferencias, así como la intención de las palabras, por lo que al principio tuvo que batallar y adaptarse un poco con el lenguaje.

En la cultura de la alimentación, observó que parte de la alimentación se basa mucho en el olivo, aceitunas y el aceite de oliva virgen extra, como principal fuente de grasas, pero perfecto para mantener un corazón y cuerpo sano, así como una variedad bastante grande de jamón y quesos ibéricos y sobre todo mariscos, así como la gastronomía tan rica en proteína y sabores, como la preparación de la paella.

La futura Nutrióloga no dejó pasa por alto, que el principal cereal en esa región es el trigo, algo a lo que ella relaciona como el maíz aquí en México, y todos sus derivados, como el usar las tortillas como complemento en las comidas, allá sería el pan como el equivalente y acompañante en los alimentos diarios

Gutiérrez Muruato consideró que las clases en la Universidad de Granada las clases son más teóricas, pero más cortas en tiempo, por otro lado, su experiencia en España considera que ha sido uno de sus mayores retos personales, ya que puso su vida “en pausa” en Chihuahua para ir a experimentar otras culturas y nuevos conocimientos a otros lugares, que no solo son interesantes y agradables, si no que cada día vivió nuevas vivencias que le ayudarán sin duda a ser mejor profesionista y mujer.

Considera que al estar sola en un lugar tan lejano de su familia y de su círculo social le ayudó a desarrollar habilidades de resiliencia e independencia, pues ya que cumplió muchos de sus sueños, pero también vivió de sus peores pesadillas al enfrentar retos y no poder contar con la ayuda inmediata de sus padres o amigos cercanos, pero gracias a ello, pudo sentirse fuerte y completamente feliz y realizadas.

Además del apoyo incondicional de su familia y amigos, expresa que gracias al impulso de la UACH por llevar a cabo este tipo de programas pudo llevar a cabo este semestre en Granada, por medio de las guías que tanto su Facultad, como la Dirección de Internacionalización y Vinculación, que se encarga de proporcionar en tiempo y forma toda la información para la obtención de becas, espacios, universidades y lugares para poder asistir y continuar con sus estudios en otros países.

Mariana quiere decirles a todas y todos los estudiantes que desean llevar a cabo este sueño y empezar desde cero en otro país, “somos muy valientes y capaces, no se olviden que crecer no se trata de cumplir años, si no cuando se evoluciona y se cambia desde su interior”, finalizó.