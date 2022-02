Galería: “No más simulación”, exigen afectados por Aras en marcha

Gabriel Ávila/El Diario Gabriel Ávila/El Diario Gabriel Ávila/El Diario Gabriel Ávila/El Diario Gabriel Ávila/El Diario Gabriel Ávila/El Diario Gabriel Ávila/El Diario Gabriel Ávila/El Diario Gabriel Ávila/El Diario

Chihuahua, Chih.- Afectados por la empresa Aras Business Group S.A.P.I. de C.V, realizaron esta mañana la sexta marcha multitudinaria a Palacio de Gobierno para exigir, de nueva cuenta, justicia y la devolución de su capital de inversión, pidiendo la judicialización de las hasta 4 mil denuncias que se han interpuesto hasta el momento, explicaron.

“Maru, sin judicializar, sin detención de ratas de Aras, Chihuahua es estado de impunidad”, “No más simulación, no más complicidad, sí a judicialización”, fueron las megapancartas con las que se plantaron en la Glorieta de Pancho Villa desde donde partirán a Palacio de Gobierno y harán también una escala en la Fiscalía General de la República.

Alrededor de medio centenar de personas, incluso adultos mayores acudieron a esta convocatoria, al señalar incluso que no sólo perdieron los ahorros de toda si vida, sino ahora pierden también su salud, al exponerse a este clima y tras las afectaciones a su salud emocional.

Según destacaron no están en contra de la gobernadora, Maru Campos, no obstante dijeron que no les ha dado la cara desde que se comprometió a atenderlos.

Asimismo señalaron que la Fiscalía General del Estado no les ha dado ningún resultado por lo que ya se encuentran desesperados por justicia.

Señalaron que los afectados totales superan las 18 mil personas.