Galería.- Emite Protección Civil recomendaciones para una Semana Santa Segura

Chihuahua, Chih.- La Coordinación Estatal de Protección Civil, CEPC, emitió una serie de recomendaciones para evitar cualquier incidente durante las vacaciones de Semana Santa, que están en puerta a iniciar este próximo viernes 22 de marzo con la llegada del fin de semana. Las recomendaciones están encaminadas a prevenir accidentes tanto para quienes salen del hogar y visitan algún destino turístico en el estado, como para quienes se quedan en casa dejando las aulas por un periodo de dos semanas.

Durante rueda de prensa que el coordinador de Protección Civil, Luis Corral Torresday y Miguel Osuna Macías, de la Unidad de Rescate de Gobierno del Estado, exhortaron a los chihuahuenses a ser responsables y protegerse a sí mismos, sus familias y otros ciudadanos.

Entre las recomendaciones se encuentran para quienes visitan cuerpos entre las que destacan el No nadar en aguas prohibidas, verificar las condiciones del agua antes de nadar, y no nadar en presas, ríos, presones o lagos. Así como no nadar bajo efectos del alcohol.

También se emitieron recomendaciones para quienes saldrán a acampar a quienes se pidió conocer el lugar, normas y el clima, mantener comunicación y aviso del lugar en el que se permanecerá o irá a algún conocido, así como contar con un botiquín básico para la atención médica.

Para quienes se quedan en casa también se recomienda para evitar quemaduras o intoxicaciones mantener asegurados y alejados de los niños elementos peligrosos como encendedores, cerillos, medicamentos, químicos, entre otros. Asimismo mantener fuera tanques de gas y evitar que los niños jueguen cerca de ellos.

Para prevenir el aumento de accidentes viales a causa de descuidos de los guiadores, se pide revisar el óptimo estado de los vehículos y asegurar su mantenimiento antes de salir, así como no usar dispositivos móviles al conducir y evitar la ingesta de bebidas alcohólicas.

Las medidas de seguridad para quienes acudirán a templos, procesiones o representaciones incluyen procurar una buena hidratación; portar sombrero, gorra o visera; usar ropa de algodón de colores claros y calzar zapatos cómodos; respetar los señalamientos y no interrumpir la circulación de las personas dentro de los recintos.

Al salir de casa es necesario revisar puertas y ventanas, cerrar las válvulas de agua y de gas, desconectar aparatos electrónicos, y avisar a algún familiar que pueda estar pendiente del domicilio.

Asimismo la CEPC se desplegará en coordinación con sus centros regionales y Coordinaciones Civiles Municipales en cinco zonas que dividen el estado que son Centro Sureste, Zona Norte, Zona Noroeste, Zona Occidente y Zona Suroeste, en cada una de ellas se han detectado puntos de interés o que reciben mayor número de visitantes durante este periodo de asueto.

