Galería: A 20 años de su desaparición, recuerdan a Claudia Judith

Fue víctima de desaparición y feminicidio hace 20 años

“Un 9 de marzo del 2003, (un domingo lo recuerdo bien) fue el día más triste de mi vida y fue ahí cuando inició mi Calvario; los años pasaban y no te encontraba hija mía; cuanto deseo que estuvieras aquí”, dijo Virginia Berthaud, madre de Claudia Judith Urias Berthaud quien desapareció hace 20 años y quien fue encontrada sin vida dos años y nueve meses después. Su muerte: feminicidio.

Un día después del Día Internacional de la Mujer, Virginia Berthaud vivió lo que ella nombra “lo más terrible de su vida”. El día de ayer, su madre, su esposo, sus hijas y otras madres de víctimas de desaparición y feminicidio conmemoraron los 20 años de su ausencia y ante esto, su familia decidió cerrar este ciclo de dolor, angustia y desesperación.

Claudia Judith, tenía apenas 14 años cuando se la llevaron; ella, salió de su casa a visitar a su abuela y ya no regresó.

Esta joven es una de las 18 mujeres que fueron raptadas de enero a septiembre de ese año. Una de las épocas más difíciles para las personas del sexo femenino.

“Ha sido muy difícil; han sido 20 años de dolor. En aquel entonces, la autoridad me decían que ya no llorara y que dejara de estar molestando. Los restos de mi hija me los entregaron en diciembre del 2005. En ese lapso, sufrí amenazas y pasaron muchas cosas. Vivimos lo más feo que se puede vivir”, contó Virginia entre lágrimas.

Todos estos años, ella perdió a muchos familiares y amigos; pero según lo que ella narra, también ganó muchas amistades que estuvieron con ella en todo momento y otras madres y padres de desaparecidos se convirtieron en sus familia.

“Ella era una niña indefensa, le festejamos sus xv años en el panteón y la reparación del daño que le dieron a su madre no fue justa ya que a Claudia no le quitaron la vida en abonos y la vida de Virginia como la de todas nosotras se quedó en pausa”, expresó Hilda madre de Diana Jazmín.

A la conmemoración acudieron también autoridades del Instituto Chihuahuense de la Mujer, de Mujeres por México y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; esta última, se comprometió a hacerle justicia a la madre de Claudia ya que autoridades del Cereso jamás le quisieron entregar las pertenencias de su hija.

“Fui al Cereso de Aquiles y pregunté que dónde estaban las pertenencias de mi hija, me dijeron que yo las buscara, que para qué las quería, que ya dejara de sufrir”, dijo Claudia.

Por ello, los de la Comisión dijeron que sostendrán una reunión con ella para buscar la manera de apoyarla.

A su vez, Susy, hermana de Claudia dijo que esto ha sido una de las cosas más complicadas.

“A mí no me tocó jugar con muñecas, me tocó acompañar a mi mamá en todo momento; por eso queremos cerrar este ciclo y queremos que las autoridades nos ayuden a recuperar las pertenencias de mi hermana”.

Para terminar, Claudia dijo: “Aquí se va a cerrar todo y queremos que se den cuenta que no sólo somos nosotros que somos muchas familias más y en realidad no deberíamos de estar aquí”.

Luego del evento de cierre, la familia y las madres se trasladaron al panteón La Colina en donde yacen los restos de Claudia Judith; sitio en donde su madre colocó una ofrenda floral y todos la recordaron con amor.

En honor a Claudia Judith Urias Berthaud, Diana Jazmín García Medrano y Perla Chávez Rodríguez, víctimas de feminicidio y a sus madres quienes abrieron su espacio a esta casa editora.