Galería: A sus 68 años suma 525 kilómetros caminados

A sus 64 años Héctor García Aguirre sigue cumpliendo simbólicas promesas a las personas a quien más ha agradece su éxito en la vida; sus padres. Esto combinando las actividades que más disfruta que son el senderismo y la caminata y que lo llevaron en 2022 a caminar desde Culiacán, Sinaloa, hasta Guadalupe y Calvo, para visitar a su madre en la tumba, y en este 2023 desde Guadalupe y Calvo hasta Parral, donde visitó el hotel en el que su padre pasó la víspera antes de llevarle hasta sus manos una máquina de escribir en la que gastó sus ahorros y a la que, según cuenta García, debe su profesionalización. A pesar de su edad, el caminante dice que tiene planeadas más rutas, la más próxima una caminata de Parral a Chihuahua.

“Hace un año hice el viaje de Culiacán a Guadalupe y Calvo, que fue un regreso simbólico al cumplirse los 50 años de haber salido de mi pueblo. Ahora me movió la idea de hacer este recorrido a Parral, por varios motivos, no sólo uno, en realidad es que me gusta caminar, pero también fue un sencillo homenaje a mis antepasados, a mis abuelos, arrieros, mi papá que recorría ese camino arriando animales de carga. Esa es una de las razones, pero otra es justamente la anécdota en la que mi padre me llevó una máquina de escribir a mis 12 años mi padre me dice: “Es para que seas alguien en la vida”, porque ahí en el pueblo quien escribía a máquina llegaba a ser secretario de la presidencia, del Ayuntamiento y mi papá es así que me llevó esa máquina, lo que sí me abrió las puertas incluso en la ciudad de Chihuahua”, enfatizó.

Además de abogado, carrera de la que se jubiló García también fue Marino Mercante y consideró que todo empezó con la máquina de escribir y la frase “para que seas alguien en la vida que le dio su padre Chonito, que era como lo conocían en el pueblo.

Su afición por caminar también lo ha llevado a subir el Cerro Mohinora, la elevación montañosa más grande del estado, siendo una de las primeras personas que lo subió caminando, pues según comentó no hay registro anterior de personas que hayan subido este emblemático cerro.

Sin embargo las caminatas de 280 kilómetros y 245 kilómetros de Culiacán hasta Guadalupe y Calvo y de ahí hasta el municipio de Parral son los mayores retos que ha enfrentado. Esto debido a lo agreste e inhóspito del terreno. “Es una travesía muy complicada porque de Ciénega de Silva y el Riíto hice 16 horas y no hay una sola casa, un solo arroyo ni donde guarecerse, fue todo un reto y correspondió a la promesa que le hice a mi mamá de que iba a regresar y me propuse que fuera un regreso que me costara, no en carro, ni en ningún otro medio”, enfatizó.

Sobre los peligros del trayecto señaló que en no tuvo ningún problema pues reconoció que las personas han sido muy amables con él en sus recorridos, en las comunidades aún sin conocer a nadie le han ofrecido posada, mientras que quienes lo vieron por la carretera le ofrecieron apoyos de alimento, agua y hasta cervezas, recordó entre risas, estás últimas dijo no tomó debido a que necesitaba sobre todo estar hidratado.

Además de ello tampoco encontró fauna peligrosa en sus recorridos, pero sí debió dormir a la intemperie cuando lo encontraba la noche en lugares despoblados.

En su última trayectoria señaló que la dificultad fue el calor, y el reto físico pues explicó que fueron varias las ampollas que le salieron en los pies debido al constante caminar y aunque llevaba sus botas especiales, comentó que debió cortarles las puntas con el fin de que dejaran de lastimarlo.

“Atravesar la Sierra Madre Occidental tiene de todo, subidas y bajadas, pero aquí la primera y última jornada fue la más complicada porque subimos hasta 70 grados de pendiente en el cerro de las antenas, donde ya me empezó un malestar en la rodilla, pero afortunadamente ya llevaba unas pomadas fuertes”, detalló y abundó en que fue en Turuachi donde le aparecieron las primeras ampollas que le dificultaron todo el camino.

Para García estos retos aún no terminan, pues señaló que ahora piensa recorrer desde Parral hasta Chihuahua capital para terminar con esta ruta mientras se sienta fuerte para ello y siga recibiendo el apoyo.

