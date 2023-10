Galería: Abre sus puertas Alsuper Plus Homero

Fernando Sepúlveda / El Diario Fernando Sepúlveda / El Diario Fernando Sepúlveda / El Diario Fernando Sepúlveda / El Diario Fernando Sepúlveda / El Diario Fernando Sepúlveda / El Diario Fernando Sepúlveda / El Diario

La cadena de supermercados Alsuper continúa con sus planes de crecimiento con la inauguración de su unidad número 85, Alsuper Plus Homero, con la que refrenda su compromiso de acercar productos y servicios de calidad a los chihuahuenses.

La nueva sucursal, que genera más de 200 empleos directos, cumple la política del Grupo Futurama de que cada una de las tiendas que se apertura supere a la anterior.

Precisamente, esta política ha permitido a Alsuper ser una cadena de supermercados exitosa, a la vanguardia y en constante innovación, sobresaliendo en el servicio, calidad y comodidad.

Así, Alsuper Plus Homero cuenta con la mayor frescura, calidad y variedad en todos sus departamentos para que los clientes puedan satisfacer todas sus necesidades del mandado en un mismo lugar, de manera práctica y agradable, con la experiencia y el buen servicio que caracterizan a la cadena de tiendas de autoservicio.

Mónica Aguilar, Gerente Creativo del Alsuper, detalló que la nueva sucursal ofrece una mejor movilidad, espacios amplios, un mayor catálogo de productos y áreas que se han posicionado en el gusto de los clientes como Alsushi.

“La idea es mejorar cada vez para brindar a los clientes una mejor experiencia de compra”, sostuvo.

La nueva sucursal cuenta con una amplia variedad de productos de alta calidad en sus departamentos de carnes, pescadería, frutas y verduras, salchichonería, abarrotes, panadería y tortillería, cuidado personal, hogar, limpieza, vinos y licores, , entre otros.

Alsuper Plus Homero se ubica en avenida Homero #4402, colonia Campo Bello, con un horario de 7:00 a.m. a 12:00 a.m.

La familia Alsuper, empresa 100% mexicana, está presente en 19 ciudades en cuatro estados del norte y noroeste del país.

