Galería: Ante abandono, parten migrantes por su cuenta

Se cumplió otro día más, el tercero, para los más de mil 500 migrantes que se encuentran varados en la zona de Mápula en vagones sobre las vías del tren desde el jueves y luego de un operativo del Instituto Nacional de Migración (INM), en el que dejaron inmovilizados los vagones. La incertidumbre, las enfermedades y el hambre crecen entre los viajeros sin que ningún operativo de alguna autoridad o atención tenga lugar. El INM no regresó al sitio que desde temprana hora de ayer algunos abandonaron a pie, y en el que poco más de la mitad de ellos permanecen a la espera de que autoridades escuchen sus súplicas y puedan retomar su viaje en este mismo tren para llegar a Ciudad Juárez, frontera con Estados Unidos.

Además de haber quedado en medio de la nada, desde temprana hora del sábado también estuvieron incomunicados en sus teléfonos celulares, sin señal alguna para poder comunicarse con familiares ni medios de comunicación, lo que luego de dos días de tener señal fue una sorpresa para los viajeros.

Migrantes entrevistados, quienes dijeron ser en su mayoría venezolanos, y una minoría de otras nacionalidades como Colombia y Nicaragua se mostraron indignados ante las acciones del gobierno mexicano para limitar su tránsito por el país.

“El de México es un gobierno inhumano, en ningún otro país nos han hecho esto, por el contrario nos dejan seguir el camino. Nosotros no queremos estar en México, queremos ir a Estados Unidos y tenemos cien días para llegar”, expresaron.

Destacaron que ninguna autoridad de salud acudió a revisar a las personas pues en el intenso frío que han pasado en estos días las enfermedades respiratorias no se hicieron esperar, sobre todo en la población infantil.

Esto ha hecho caer en desesperación a los padres de familia, pues también el hambre recorre los vagones, todo lo que han podido hacer es cocinar elotes que les han dado de una parcela cercana, sin embargo muchos de ellos han caminado hasta 10 kilómetros de terracería y carretera para comprar alimentos.

Señalaron que desde el viernes acudió la Comisión Estatal de Derechos Humanos y algunas instituciones estatales a quienes han pedido interceder ante la Federación para que se pueda conectar de nueva cuenta una máquina de tren y puedan así seguir su viaje pues tienen miedo de separarse.

Sin embargo, la decisión de muchos desde la salida del sol y a temprana hora del sábado fue tomar sus pertenencias y tomar camino a la ciudad de Chihuahua. Para esto pidieron aventón. Sin embargo no saben cómo harán para llegar a Ciudad Juárez siendo la primera opción llegar a las instalaciones de Ferromex, y tomar ahí el tren.

“Hemos visto más trenes pasar que sí llevan gente. No sé porque sólo nos detuvieron a nosotros, tal vez que somos muchos, pero no queremos irnos nosotros caminando porque es fácil así que nos agarre la migra, tenemos miedo de las mafias también”, destacaron. Señalaron que desde su ingreso a México no se les permite viajar en autobuses, y ahora tampoco en tren, los vehículos de plataforma no los llevan, por lo que se les agotan las opciones en el viaje, y de ser detenidos son enviados al sur del país, a estados como Tabasco.

Los migrantes pasarán otro día esperando en los vagones a que se escuchen las súplicas de echar a andar de nueva cuenta el tren para proseguir su camino a Ciudad Juárez. De no ser así muchos optarán por emprender la ruta caminando a la ciudad y de ahí ver la mejor manera para terminar su último tramo hacia Ciudad Juárez, la frontera con Estados Unidos.

