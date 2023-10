Galería: Así se ve el bar de la Concordia tras la masacre

El Diario El Diario Tomada de Internet / Foto antes de la tragedia / Foto tomada de Google

Así es como se observa el 'Bar Vaiven' de día en la colonia Concordia, al sur de la ciudad, tras la masacre ocurrida anoche, cuando sujetos armados irrumpieron en el lugar y dispararon contra los parroquianos.

Esto provocó una fuerte respuesta por parte de la policía, quien tras un operativo de búsqueda lograron ubicar a los presuntos responsables del múltiple homicidio.

Con ayuda de las cámaras de la Plataforma Escudo Chihuahua y labores de inteligencia, fueron ubicados los sujetos vinculados con las cuatro muertes en la colonia 11 de Febrero.

Cabe recordar que los detenidos responden a los nombres de Brandon Rafael S. R., Jorge Alberto B. M., Javier A. A., Adalberto C. Ch., y José Arnulfo C. C., quienes se encuentran detenidos y serán presentados ante un Juez en breve.

Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía Zona Centro.