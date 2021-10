Galería: Desde perritos hasta iguanas y boas en el cementerio de mascotas

Francisco López/El Diario Francisco López/El Diario Francisco López/El Diario Francisco López/El Diario Francisco López/El Diario Francisco López/El Diario Francisco López/El Diario Francisco López/El Diario Francisco López/El Diario Francisco López/El Diario Francisco López/El Diario

Chihuahua.- “Si tu ausencia me hace llorar, tu recuerdo me hará por siempre feliz”, reza el epitafio en una de las 1 mil 500 tumbas que existen en el Cementerio y Crematorio de mascotas “Senda a la Eternidad”, ubicado en el municipio de Aquiles Serdán. Como este, los mensajes de cariño hacia los animales se repiten en cada lápida y en cada objeto que los dolientes dejan en el sitio donde sus compañeros de juego -y para algunos quizá de vida- descansan de manera definitiva. Allí están los nombres de Koki, Kiki, Frida, Pelusa, Lily, Sasha y cientos más, quienes -curiosamente- llevan el apellido de su familia.

Elisa Pasillas Gómez, encargada del lugar, asegura que la cultura de los ciudadanos respecto al cuidado y atención a las mascotas ha ido modificándose incluso a la hora de la muerte. Hace 15 años, dice, cuando recién iniciaron las actividades en el cementerio, la gente llevaba solo perros y gatos, pero ahora, en sus registros yacen desde un erizo hasta un cerdito.

“Sí ha habido un incremento en la cantidad de personas que acuden a dejar su mascota, creo que esto obedece a un cambio en la conciencia, en la cultura de la gente respecto al cuidado de sus animalitos y también del medio ambiente. Nos estamos haciendo más humanos, retomando cosas que habíamos perdido. La gente quiere darle una despedida digna a su mascota porque en un inicio eran solo perros y gatos los que traían a sepultar, pero ahora han traído iguanas, erizos, chivos, cerditos, conejos, guacamayas, gansos y hasta una boa. Eso nos habla de que los animales se han convertido en parte importante de la familia”.

La pandemia, agrega Elisa, reforzó los lazos de las familias con las mascotas, pero también tuvo un efecto adverso en estas debido al estrés generado por la presencia humana continua ya que, ellos necesitan su espacio y sus momentos de soledad.

“Algo trascendental ocurrió el año pasado con la pandemia. El que los chicos no pudieran salir de casa les dio la oportunidad de convivir más con las mascotas y hubo lazos más estrechos. Parte del cambio de cultura es que la pandemia acercó a la familia más a las mascotas. Y en contraparte hubo decesos de mascotas sanas, que por edad cronológica aún no les tocaba fallecer. En consulta con veterinarios hubo quien nos comentó sobre el tema y que e hicieron el señalamiento en que esto podía obedecer al estrés. El tener todo el día a la familia en casa, los animalitos absorben todos los sentimientos y manifestaciones que hay alrededor. Aunque no es un estudio científico, varios veterinarios concluyeron eso, porque los animales están acostumbrados a hacer su vida y de pronto creo que se sentían todos agobiados”, explicó.

El Día de Muertos es un día muy especial en “Senda hacia la eternidad” debido a que quienes han depositado allí a su mascota, regresan a visitarlas y arreglar su tumba.

“Es una fecha muy especial. Cuando vienen aquí por primera vez las personas llegan desoladas por la pérdida y el duelo, luego asimilan un poco cuando entregan a ese ser querido; cuando regresan a recoger sus cenizas se van mejor. Cuando sepultan les decimos que vengan el día de muertos porque es muy diferente, es de fiesta, de felicidad, hay gente que hace hasta picnic”, asegura.

Más allá de la celebración de los difuntos, hay quien acude sin importar el día que sea porque lo que realmente vale es la presencia constante del que ya no está a través del recuerdo que permanece en la memoria.

“Hay gente que viene cada mes, otros acuden en aniversarios, en diciembre vienen y arreglan los pinos con luces navideñas e incluso durante las fiestas de independencia adornan con rehiletes o motivos temáticos. A unos les traen comida cada mes o algo especial para ellos”.

-La pandemia sensibilizó a todos porque la única certeza era la muerte

En octubre de 2020, cuando la pandemia ocasionada por el Covid estaba en una de sus etapas más álgidas, los panteones cerraron sus puertas y por primera vez en muchos años, la gente no pudo visitar a sus difuntos. Lo mismo ocurrió en el cementerio de mascotas. Ante esta imposibilidad, los chihuahuenses reaccionaron y se adaptaron a lo que había. Recordaron a sus mascotas a pesar y contra las circunstancias.

“Tuvimos que adaptarnos socialmente ante la pandemia. Un mes antes del día de muertos empezaron a llamar para pedir arreglos florales con forma de perritos. Pensábamos que con la pandemia la gente no iba a responder por lo que solo pedimos 5 arreglos, los anunciamos en redes sociales y de pronto llegó el semáforo “rojo intenso” y todo se cerró. Quitamos los anuncios para evitar que nos clausuraran, pero la gente puso altares de las mascotas en sus casas porque no pudieron ir al panteón. Empezaron a llamar para pedir arreglos florales y, curiosamente, el año pasado vendimos más que nunca. Normalmente son 5 o 10 y se triplicaron los pedidos. Los compraban y nosotros nos encargamos de buscar cada tumba y ponerlos en las lápidas, luego tomábamos fotos y las enviábamos a los dueños. La gente nos empezó a compartir las fotos de sus altares en donde tenían puestos a los que habían sido cremados. Fue algo muy inesperado, diferente, bonito. Nos sensibilizó a todos la pandemia porque la única certeza que teníamos era la muerte”.

Este año, el semáforo epidemiológico está en amarillo y tanto Elisa como su equipo de trabajo -incluido el viejo danés que presta servicios tanatológicos-, están listos para recibir a los visitantes y propiciar el reencuentro con el recuerdo de los animales que brindaron compañía y amor en casa.

“Todo está puesto para abrir de manera normal, el semáforo está en amarillo y esperamos que así siga. Estamos al aire libre y la gente ha tomado conciencia respecto a la importancia de no generar aglomeraciones”.

Tras 15 años desde su apertura, Senda a la Eternidad tiene actualmente alrededor de mil 500 tumbas y continúa en crecimiento. Cuenta con dos hornos crematorios y dos salas para que las familias puedan despedirse de su mascota.

“Ahorita tenemos alrededor de mil 500 tumbas. Son en realidad pocas, pero hay gente que prefiere la cremación para poder llevar las cenizas a casa porque no pueden venir hasta acá. A otros les gusta venir porque es un lugar bonito, tranquilo, de paz”, asegura.

Chesto el gran danés que llegó para ayudar

Cuando el “Chesto” llegó al cementerio de mascotas estaba vivo, pero en condiciones tan malas que lo tenían a un paso de la muerte. Lo habían abandonado. Era un cuerpo negro, largo y desnutrido hasta los huesos y afectado por las garrapatas, de tal forma que ni siquiera esperaban que sobreviviera la primera noche.

“Llegó un 14 de enero. Lo encontramos en la carretera a la altura de Pemex. Lo habían abandonado. Lo recogimos y lo trajimos al cementerio. Llegó en muy malas condiciones, ni siquiera podía caminar por la subida. Sabíamos que luego de un ayuno prolongado no debíamos darle mucha comida así que le dejamos pocas croquetas y agua. Pensamos que no iba a sobrevivir”, dice Elisa recordando cómo este gran danés llegó al lugar para convertirse en parte esencial de él.

Contra todo pronóstico el danés negro sobrevivió y tras el baño, desinfección, desparasitación y aplicación de vacunas, hoy cuenta con tres años y medio como uno de los inquilinos más importantes en Senda a la Eternidad.

“Sobrevivió y por regla, los veterinarios dicen que cuando están en esas condiciones no debes vacunarlos porque se estresan y las vacunas no les hacen efecto. Pero no podíamos dejarlo así. Lo vacunaron, bañaron y le quitaron las garrapatas. Llegó hace tres años y medio y son los años que queremos que crea que tiene, porque esta raza vive un promedio de 8 años y medio y él tiene alrededor de 8 por la dentadura según los veterinarios. Pero a él le decimos que su edad es de tres años y medio porque queremos que siga con nosotros”.

Y es que a decir de Elisa y el personal del Cementerio, Chesto no sólo hace las veces de guardián sino también, apoya a las personas que llegan a enterrar a sus mascotas para que superen el dolor del momento difícil.

“Cuando llegan las personas las recibe. Pasamos a la gente a las salitas para que se despidan de su difunto y si la puerta está abierta él se mete y se recarga en algún sitio para estar con todos; luego escoge a un miembro de la familia en particular y se queda allí. Por observación nos hemos dados cuenta que la gente que viene más triste es a la que más se acerca el perro”, coinciden.

Personal del cementerio asegura que la comprobación de lo anterior la tuvieron cuando una familia acudió a enterrar a una perra salchicha que tenía 16 años de edad. La habían operado y sobrevivió a pesar de la edad. Todo iba muy bien, pero a la semana de la cirugía, la salchicha murió.

Durante el servicio funerario para la perrita, un joven se quedó afuera de la sala todo el tiempo y el danés se mantuvo con él. Posteriormente se supo, que la perrita salchicha había sido atropellada de manera accidental por ese joven.

“El muchacho que estaba más triste la atropelló por accidente. La perrita estaba tan viejita que ya no escuchaba y se quedó dormida abajo del carro. Cuando muchacho sacó el auto la atropelló sin darse cuenta y pues era el que sentía más culpa. El Chesto no los deja ir si siente que no están listos para hacerlo. Otro caso es el de un chavo con el que el danés se mantuvo todo el tiempo y no sabemos qué pasó, pero cuando el muchacho se fue le dijo: gracias cuate, me haces sentir muy bien, puedo irme tranquilo”.

Los que conocen al danés negro, aseguran que si no hay gente en el cementerio hace las veces de guardián, pero cuando ellos están presentes es un perro tranquilo y dulce.

“Es un perro dulce y cariñoso. Se sienta en el sillón. Al principio teníamos miedo de que escarbara las tumbas, pero ni siquiera eso hace, si mucho a veces se vuela los peluches que traen de adorno. Cuando viene la gente termina haciendo que lo acaricien y que lo toquen. Se toman fotos con él y se van agradecidos por su presencia”.