Galería: Entre pinceles y emociones; la fascinante obra de Nube Manjarrez

Nube Manjarrez tiene 18 años y desde hace 10 años descubrió el amor por el arte. A los 8 años se interesó por la pintura tras una exhibición a la que acompañó a su padre y a esa corta edad comenzó a tomar clases de arte.

"Me relaja pintar, las pinceladas suaves me tranquilizan, las fuertes me desestresan, los colores, observar, eso me gusta mucho"

Su fuerte es la pintura en lienzo y ahora está incursionando en la pintura de murales. Su obra se puede ver sobre la calle Victoria, siento ésta el primer mural que la artista realiza.

Nube quiere seguir estudiando, ahora en la Facultad de Artes Plásticas de la UACh, pues sus planes son ingresar el próximo año. Su especialidad son los retratos; "Me gusta mucho pintar expresiones, los colores, texturas, combinar diferentes técnicas", expresó la artista, quien ha participado en exposiciones tanto virtuales como presenciales.

El mensaje de Nube para todos los jóvenes que quisieran incursionar en algún tipo de arte, es "que se animen, es un mundo donde como todo hay criticas pero también hay mucho apoyo, sean fuertes, muchas personas dicen que al hacer esto se van a morir de hambre pero que se pregunten, en donde no hay arte?, el arte esta en todas partes, hay que buscar la manera y cotizar, darse a conocer, moverse, apoyarse entre si y disfrutarlo".

Para finalizar Nube expresó que en Chihuahua hacen falta más espacios de apoyo como concursos, exposiciones, demostraciones pintando en vivo, proyectos para que se den a conocer los artistas locales, además del apoyo económico para que los jóvenes puedan crecer en el ámbito artístico. "No se hace solo por 'amor al arte', los artistas requieren ingresos para vivir, pues es una profesión la que se ejerce y como tal debe ser remunerada.

Para apreciar más de las obras de esta joven artista, pueden visitar su instagram: https://www.instagram.com/nubemanjarrezart/