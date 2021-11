Galería: Generará mil nuevos empleos armadora de tablillas

Juan Alanís/El Diario Juan Alanís/El Diario Juan Alanís/El Diario Juan Alanís/El Diario Juan Alanís/El Diario Juan Alanís/El Diario Juan Alanís/El Diario Juan Alanís/El Diario

Chihuahua.- El presidente y CEO de SMTC Manufacturing Innovators, Ed Smith, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Diodoro José Argüello y el alcalde Marco Antonio Bonilla, inauguraron la Planta 2 de esta firma productora de tablillas electrónicas que tendrá una inversión aproximada de 4.0 millones de dólares.

La nueva área de producción esta ubicada en el Condominio Industrial Intermex Norte en el Complejo Industrial Chihuahua y ocupará unos mil trabajadores .

La ceremonia también estuvo presidida por Carlos Diaz Padilla, Senior UP de Operaciones México y Oeste de Estados Unidos y Steve Waszak CFO de SMTC. En su mensaje, Ed Smith, presidente y CEO de SMTC, informó que se generó una millonaria inversión y destacó la relación laboral y productividad.

A su vez...Carlos Diaz Padilla, Senior UP Operaciones México y Oeste de Estados Unidos, dijo que SMTC tiene más de dos mil colaboradores y proyecta generar mil más en esta nueva planta. Señaló que no hay reto que no se pueda alcanzar si se trabaja juntos.

En tanto, el presidente municipal, Marco Antonio Bonilla dijo que con esta inauguración suman ya dos ampliaciones de operaciones productivas.

Señaló que ninguna beca o apoyo dará mayor dignidad que un empleo formal y que hay motivos de sobra para decir que se va a la ruta del avance.

Informó que Chihuahua capital es un foco de inversiones, ya que hay varios indicadores que permiten atraer más capitales, como es que Chihuahua cuenta con una policía municipal de mayor solidez.

SMTC corporaciones ha demostrado al mundo su competitividad, con dos mil 300 empleos en planta uno y generar otros m en la planta dos, reconoce que la generación de empleo es un ganar-ganar. Dio las gracias por apostarle a Chihuahua para seguir creciendo.

En tanto el secretario del Trabajo y Previsión Social, Diodoro José Siller, resaltó el éxito que tiene la firma durante los más de 20 años de operaciones y la excelente relación con sus trabajadores.

Con esta apertura de la segunda planta se puede decir que Chihuahua sigue dando pasos firmes hacia el desarrollo y el avance económico.

Se informó que en agosto 1999 inició operaciones en la ciudad de Chihuahua SMTC Manufacturing Innovators.

Este noviembre inició operaciones la planta 02 de SMTC Corporation, ubicada en Chihuahua, en la que se generan 300 empleos iniciales, con la proyección de dar alcanzar un total de 1,000 vacantes.

SMTC ofrece servicios de manufactura por contrato totalmente integrados con un enfoque distintivo para los fabricantes de equipos originales (OEM) y las empresas de tecnología emergente, principalmente dentro de los siguientes segmentos de mercado: Medicina y seguridad: semiconductor, sistemas minoristas y de pago, prueba y medición, tecnología industrial, energética y limpia, telecomunicaciones, redes y comunicaciones, defensa y aeroespacial.

La Planta 02 de SMTC tendrá dimensiones de 82 mil pies cuadrados con 43,300 de piso de producción. Albergará a 5 clientes transferidos de planta 1 y 3 como clientes nuevos. Los principales produciendo: Estaciones de carga de vehículos eléctricos y Sistemas de diagnóstico, instrumento pequeño y portátil que funciona con tira de prueba de micro fluidos con conectividad digital segura e ininterrumpida a los sistemas informáticos hospitalarios y en la nube.