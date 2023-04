Galería: Impiden demolición de vivienda en la libertad

Juan Alanís Juan Alanís Juan Alanís Juan Alanís Juan Alanís Juan Alanís

Chihuahua, Chih.- Agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) impidieron la demolición de un inmueble ubicado en la Calle Libertad y 12 en el Centro de la ciudad, ya que al ser una finca antigua, debe ser revisada por las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Desde temprana hora, maquinaria particular se disponía a hacer los trabajos para tirar el inmueble que ya ha sido inutilizado por varios años.

No obstante, a petición del INAH, se resguardó la edificación para que no tuviera afectaciones hasta no inspeccionar adecuadamente y determinar si es viable la demolición.