Galería: Incendio fuera de control en la Aeropuerto, arden casas

Lo que empezó como un fuerte incendio en un negocio, al parecer es chicharronera, en la colonia Aeropuerto, el fuego se expandió a los domicilios contiguos y en este momento se encuentra fuera de control.

De momento las autoridades no reportan personas lesionadas, sin embargo lo que sucede en este momento es el corte total de energía eléctrica que dejó sin este servicio a todos los habitantes de la colonia.

Como se informó anteriormente la coflagración inició en el cruce de las calles Séptima y 73.

Los bomberos se encuentran en alerta, ya que en el lugar hay varios tanques de gas, algunos estacionarios.

Decenas de elementos del cuerpo de bomberos combaten las llamas. El incendio está considerado como condición 4, de un gran peligro.

Elementos de la Policía Municipal y Policía Estatal acordonan la zona para tratar de evitar daños a personas.