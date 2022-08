Galería: Inicia audiencia para vincular o no a proceso a fundadores de Aras

Francisco López/El Diario Francisco López/El Diario Francisco López/El Diario Francisco López/El Diario Francisco López/El Diario Francisco López/El Diario

Chihuahua, Chih.- A las 9:40 horas inició la audiencia de vinculación o no a proceso, dentro de la causa penal 2180/22, en contra de Sergio Armando G. C., Óscar Gonzalo H. M. y Diana Ivonne C. P., socios fundadores de la empresa Aras Investment Bussiness Group, acusada de defraudar a 300 inversores por un monto de 65 millones 580 mil pesos y 243 mil 979 dólares.

En esta ocasión también acudieron al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) al menos 30 personas afectadas, cuyas denuncias, fueron incluidas en esta causa penal, a fin de escuchar el desarrollo de la audiencia desde el auditorio de la Ciudad Judicial.

En la audiencia previa, las agentes del Ministerio Público señalaron que los imputados engañaron a diferentes personas para captar recursos mediante la creación de una empresa denominada Aras en noviembre 2019, junto a otras tres personas, entre ellas Armando Gutiérrez Rosas, que se identificaba como CEO.

El Consejo de Administración creo una cuadrilla de consultores o asesores que invitaban a más personas a colocar su capital a cambio de elevadas utilidades que alcanzaban hasta el 9 por ciento, producto de inversiones en bienes raíces y metales que extraían de la mina La Morita.

Fue idea de Sergio Armando el utilizar una estructura de asesores similar a la de la empresa de apuestas deportivas Yox, en la cual trabajaba. Además, atrajo a clientes de esta moral para que invirtieran en Aras.

Sin embargo, el MP presentó datos de prueba que demuestran que Aras nunca realizó las inversiones que publicitaba ya que ni siquiera era propietario o tenía concesión de La Morita, de la cual, además, nunca se extrajo oro, sino materiales de desecho.

Aunado a esto, la empresa se publicitó durante dos años como una promotora de inversiones sin contar con la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), instancia que advirtió desde noviembre de 2021 que Aras no era parte del sistema financiero mexicano ni no podía captar recursos del público.