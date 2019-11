Galería: Isabel, única mujer cartero en la ciudad

Chihuahua.- Isabel Francisca Godínez Díaz es la única mujer cartero que trabaja en la ciudad de Chihuahua, un oficio que por tradición ha sido de varones, pero ella ha sabido moverse para hacerse valorar y demostrar con trabajo que es más que capaz para esta y muchas labores más.

En el marco del Día del Cartero y Empleado Postal, ella es un ejemplo de que los oficios más longevos y tradicionales en México continúan, que deben ser respetados y valorados porque es tan importante su labor como cualquier otro tipo de servicio básico en el país. Isabel ingresó a Correos de México un 12 de marzo del 2012, ella reparte en bicicleta y durante un año su ruta fue Infonavit Nacional, luego Satélite y Francisco I. Madero.

Además de ser la única mujer cartero en la ciudad, también comparte el trabajo con su esposo, quien también labora con ella en la base de la colonia Tierra y Libertad, con quien tiene tres hijos y les dedica su vida como ejemplo de trabajadora, madre y ser humano.

“Si era algo difícil al principio, pero con el tiempo ya entablé varias amistades en mi rumbo de reparto, lo cual me hace más agradable mi trabajo; en ocasiones me regalan agua, refrescos, galletas, chocolates o propinas las señoras que me han tomado aprecio, y cuando llegó a la casa les platico a mis hijos como fue el motivo del detalle que tuvieron hacia mí, a veces por llevarles paquetes de sus compras por Internet o recibos y estados de cuenta que esperan antes del corte.

En ocasiones me cuestionan que si aún existe correo por tanta tecnología que llegue a reemplazar las cartas de amor o las postales de vacaciones.

Algunos creen que ya no existen, pero lo contrario, se usa ahora más con envíos de compras por Internet, ya que sigue siendo el medio más económico en relación a paqueterías”, manifestó la mujer, quien es muy querida por sus compañeros y hasta los perros, porque en su experiencia, comentó que a ella no le han tocado canes mordelones, al contrario, hasta se hacen sus amigos.

Los retos del oficio son cada día más evidentes por la llegada de las nuevas tecnologías, algo que Luis Carlos Zamora Piña, de 50 años, empleado postal por dos décadas en la matriz del Centro, ha notado con el paso de los años. Coincidió en que las cartas personales son las de mayor extinción, ya que con las redes sociales suele evitarse este tipo de comunicación.

Sin embargo, son los connacionales quienes aún usan el correo, pero a las postales de cumpleaños y de Navidad a sus familias, etcétera, pero con menor frecuencia.

“Los estados de cuenta son lo que nos mantienen fuertes, recibos de alguna compañía de servicios, pero ya lo más personal se acaba. Esto también hace que se requieran menos carteros. Antes yo repartía cientos de cartas en mi ruta, ahora disminuyó muchísimo”, comentó el experimentado cartero, quien aún que ya existe la motocicleta para repartir, la bicicleta es el vehículo por excelencia, ya que se puede ingresar a partes con banqueta, algo que en la moto no.

A diferencia de Isabel Godínez, quien se lleva bien con los animales, Luis Carlos afirma que los perros aún son los peores enemigos de los carteros, ya que hay muchas anécdotas de sus compañeros y de él mismo con varios.

“Nos han correteado, hasta mordido. A veces ni dueño vemos o salen. A veces sí, pero es que la gente no tiene cuidado con sus mascotas, pero sí, los perros no nos quieren mucho a los carteros”, expresó con una sonrisa.

Por su parte, Ezequiel Díaz Acosta, líder sindical, reconoció que aunque hay cierto respeto por la figura del empleado postal y sueldos fijos, con el tiempo se ha vuelto menos vital e incluso de haber hasta 500 carteros en la ciudad, incluso hasta los años 80, actualmente sólo cuentan con poco más de 100.

No obstante, ante estos retos, confía en que ahora que está en auge las compras por Internet, usar el servicio de correos como paquetería es una buena opción y es la finalidad, de que también sean como algunas compañías ya conocidas.

“Esperemos que si haya apoyo para que sigamos con nuestra labor, que la tecnología avance, pero nosotros sigamos”, comentó.

Se dice que en los años de la Revolución Mexicana, un tren que transportaba oro se volcó, el cual también transportaba correspondencia militar, y la persona encargada de llevarlas prefirió las cartas que el oro y huir.

Eso se dijo fue un 12 de noviembre, razón por la que desde 1931, el entonces presidente de México por menos de dos años, Pascual Ortiz Rubio, decidió instaurar el Día del Cartero y el Empleado Postal.

Se sabe que el Día del Cartero fue promovido en reconocimiento a dos carteros que salvaron la correspondencia en situaciones críticas; uno en un tren dinamitado por los revolucionarios y otro que cubría la correspondencia con su gorra y su saco para que no se mojara.

Esto, en honor a los encargados de entregar una carta, la cual es esperada por una persona o una familia, sin importar las circunstancias o el ambiente en que se encuentren en ese momento. Eso para unos es un deber, para otros, un acto heroico y no está de mas decirlo.

