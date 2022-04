Galería: Mujeres de la Policía Vial atentas a manifestación

Alejandra Sánchez/El Diario Alejandra Sánchez/El Diario Alejandra Sánchez/El Diario Alejandra Sánchez/El Diario Alejandra Sánchez/El Diario Alejandra Sánchez/El Diario

Chihuahua, Chih.- Elementos de la Policía Vial, principalmente mujeres, resguardaron las oficinas de Vialidad, esto ante la protesta realizada por el colectivo feminista Universitarias en Resistencia.

"No me cuida la policía, me cuidan mis amigas", "Fuerza hermana se va a caer", "Tránsitos violadores con uniformes", fueron algunas de las consignas.

Ante esto, los y las agentes, estuvieron presentes y cuidando la manifestación.

Esto, fue luego de que se denunciarán casos de abuso sexual por parte de las autoridades.