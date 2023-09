Galería: Reúne mensaje de Xóchitl Gálvez a miles en la glorieta

Juan Alanís / El Diario Juan Alanís / El Diario Juan Alanís / El Diario Juan Alanís / El Diario Juan Alanís / El Diario

Chihuahua. – Miles de simpatizantes de la candidatura de Xóchitl Gálvez por la Presidencia de la República, se reunieron ayer, desde las 10:00 horas en la glorieta de 'Pancho Villa', de División del Norte y Universidad, para manifestar apoyo a la candidata del Frente Amplio por México.

El evento se desarrolló de manera simultánea a la entrega a Gálvez Ruiz, de constancia de ganadora del proceso interno en el cual participaron actores políticos de la oposición y sociedad civil.

En la glorieta estuvieron presentes militantes de diferentes fuerzas políticas como PAN, PRI, PRD, simpatizantes ciudadanos y de diversas organizaciones de la sociedad civil que se sumaron al Frente Amplio.

Ayer domingo los organizadores del proceso del Frente realizarían el ejercicio de elección de los perfiles que superaron los filtros, sin embargo, durante la semana la finalista Beatriz Paredes renunció a la postulación y pronunció su apoyo a Xóchitl Gálvez.

Una presidenta para todas y todos

La candidata presidencial del Frente Amplio por México dirigió un mensaje al país desde la Ciudad de México, el cual replicó en Chihuahua durante la concentración en la glorieta de 'Pancho Villa'.

"México necesita a una presidenta que respete a todos y a todas", expresó la candidata, quien aseguró que siempre planteará los problemas del país desde la verdad, por dolorosa que sea.

"Sin adornos, ni cuentos, siempre les diré la neta", mencionó Gálvez Ruiz, quien ofreció reconciliación nacional ante la polarización actual.

Indicó que como ingeniera, tiene claro que los problemas no se arreglan con ideología, sino con soluciones. A través de su mensaje como candidata oficial, generó reacción favorable

Con peculiar estilo discursivo, aseguróque en su gobierno no permitirá "huevones, ni rateros, ni pendejos", y que de manera formal no pertenece a ningún partido político, que no tiene filias ni fobias y se declaró "políticamente daltónica".

"¡Xóchitl sí, Morena no!", corearon los alrededor de mil 500 asistentes al mensaje de la candidata, quien habló de recuperar el respeto institucional, la seguridad social, ciudadana, protección a los migrantes, apoyos a la ciencia y la academia, entre muchas otras necesidades claves en la actualidad.

