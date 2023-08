Galería: Se jubilará próximo año comandante de Bomberos

El subdirector del Cuerpo de Bomberos y Rescate de Chihuahua, Juan Manuel Morales Alvarado, celebró su 24vo aniversario al servicio de la población, por lo que el próximo año completará el periodo para su jubilación.

Debido a la modificación de la Ley del Instituto Municipal de Pensiones (IMPE), los bomberos y policías municipales de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), podrá jubilarse a los 25 años de servicio, en lugar de los 30 como ocurría anteriormente, razón por la que el titular podrá retirarse por estas mismas fechas en el 2024.

No obstante, dijo que en caso de ser solicitado nuevamente, lo haría sin pensarlo. “Yo amo ser bombero, es mi vocación. Lo he hecho durante 24 años y nunca pensé que el tiempo de jubilarse sería tan pronto. Yo termino mi gestión cuando acabe la administración municipal, pero si me solicitan, yo me quedo con mucho gusto”, comentó el comandante Morales.

El subdirector es bombero de academia de 46 años y quien la mitad de su vida ha pertenecido a la corporación y en 2021, comenzó su labor de encabezar y representar a los ahora 212 elementos que están bajo su cuidado y sus órdenes.

El jefe de bomberos egresó desde hace 24 años un 16 en agosto del año 1999, siendo Técnico Superior Universitario asociado a Protección Civil. Posteriormente cursó la licenciatura en Protección Civil en Aguascalientes.

Es bien conocido por las labores altruistas que realiza, pues aunado a su apasionante labor y al amor que siente por su familia, lo apasiona el ayudar a los que menos tienen, principalmente por medio de la asociación que lleva por nombre “Ayudar es Nuestra Misión”, fundada legalmente desde el año 2015 y de la cual es presidente. En ella gestionan despensas, alimentos y otros víveres, así como la construcción y reconstrucción de viviendas para personas vulnerables que no cuentan con un hogar.

Durante todos estos años, ha tenido grandes experiencias positivas, satisfacción personal para él y para su familia; sin embargo, reconoce que también ha vivido situaciones muy peligrosas en las que se ha puesto a prueba su vocación y su propia integridad.

“La profesión a pesar de todas las vicisitudes, nada paga el rescatar una vida, nada te conforta cuando pierdes una. Ahora, el apoyo del alcalde, Marco Bonilla, nos da la oportunidad de estar al frente. Vienen los nuevos equipos de respiración autónomos, vienen nuevas unidades, una nueva dinámica. Los 25 años para la jubilación, relevos generacionales muy cercanos”, manifestó el jefe de bomberos.

Recordó tres momentos difíciles como un incendio en 2002 en la colonia San Felipe, que se notifica una explosión con una persona dentro, donde el ingreso fue muy complicado ya que la mica que tenía para protegerse se derritió y lamentablemente no lograron rescatar a la persona. Pero eso no fue todo; se lastimó mucho sus ojos y duró tres días vendado con el temor de haber perdido la visión pero afortunadamente no fue así y logró recuperarse.

Otro momento complicado fue en el puente que enroca la Avenida Teófilo Borunda y Lombardo Toledano, donde nueve jóvenes pintaban dentro de este lugar y reportan que estaban intoxicados. “Fue muy difícil porque se tenía que quitar el equipo de respiración, aventarlo y luego pasar uno. Así fue en espacio muy estrecho, ambiente tóxico, explosivo pero logramos rescatarlos a todos”, platicó el bombero, quien dijo que hasta la fecha, aún tiene contacto con uno de los que en ese tiempo eran jóvenes, que ya es papá.

Una tercera situación, fue en la Carretera a Ciudad Delicias, cuando se vuelca una pipa con gas avión y tuvieron que ir, pero el ambiente era terrorífico por el humo, el fuego y el sonido tan estremecedor que emergía del vehículo. Fue de la primera línea de ataque en la que formaba parte junto con José Manuel Domínguez Castillo, quien fuese comandante del Cuerpo de Bomberos, así como Luis Ramón Torresdey, actual coordinador de Protección Civil Estatal. Lograron contener este terrible incendio en el que los tres valientes se adentraron para sofocarlo mientras que hubo algunos que el miedo los venció y aunque fue un riesgo latente, los tres salieron victoriosos y actualmente continúan sus vidas.

Debido a los cambios gubernamentales y de administración, Juan Manuel logró escalar al rango más alto que un miembro de la noble institución puede aspirar, logro que sin duda alcanzó, debido a su amplia experiencia y méritos dentro de una de las más queridas y aceptadas corporaciones de seguridad a nivel local, estatal y nacional.

Las principales actividades en las que se ha especializado durante su larga trayectoria como bombero son:

Supresión y sofocamiento de incendios.

Rescate de personas en incendios.

Rescate de personas atrapadas por choques vehiculares.

Rescate de personas atrapadas en estructuras colapsadas.

Atención y control a emergencias de materiales peligrosos.

Rescate en aguas turbias.

Prevención de incendios y accidentes.

Atención a fauna silvestre en localidad urbana.

Servicio social a población vulnerable.

Servicio social de atención a animales domésticos.

Tala y corte de árboles, pinos y otras especies en peligro de caída.

Atención de objetos sueltos y anuncios por ráfagas de viento.

Pláticas de prevención de incendios a menores de edad de educación preescolar

jnunez@diarioch.com.mx