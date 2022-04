Galería: Se manifiestan feministas a las afueras de Vialidad

Francisco López/El Diario Francisco López/El Diario Francisco López/El Diario Francisco López/El Diario Francisco López/El Diario Francisco López/El Diario Francisco López/El Diario Francisco López/El Diario Francisco López/El Diario

Chihuahua, Chih.- El colectivo feminista Universitarias en Resistencia, realizaron un plantón a las afueras de las oficinas de vialidad para exhibir a los agentes acusados de abuso sexual.

Con el rostro cubierto, el grupo conformado por alrededor de 30 personas, hicieron un posicionamiento y pegaron pancartas.

"La policía no me cuida, me cuidan mis amigas", "no vamos a permitir que los policías nos sigan violentando", expresaron.