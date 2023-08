Galería: Van 300 avistamientos y capturas de animales

Alrededor de 300 avistamientos de animales peligrosos en zonas habitacionales han sido reportados a los números de emergencia, donde el Cuerpo de Bomberos y Rescate han tenido Intervenciones, en conjunto con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Lo anterior, lo dio a conocer el subdirector de la corporación, Juan Manuel Morales Alvarado, quien comentó que en lo que va del año, dentro de las intervenciones se han capturado más de una docena de jabalíes, más de 10 víboras de cascabel, otras serpientes de diferente tipo, así como 43 zarigüeyas, mapaches, pumas, tlacuaches en viviendas o en espacios públicos, que han sido regresados a su medio ambiente, así como una iguana, una boa y un especie de halcón que se había estrellado en una de las torres cercanas al Periférico de la Juventud, el cual, ya se ha recuperado en su totalidad.

Todos estos, han sido a disposición de la autoridad federal, así como contar con el apoyo de personal del zoológico de Aldama; además, anunció que los elementos ya no tendrán intervenciones ante la presencia de abejas u otros animales, a menos de que sea una situación de peligro.

Esto, se acordó en una mesa interinstitucional con autoridades del Gobierno del Estado y Federación, a fin de que únicamente serán colaboradores para no poner en riesgo la vida de los animales tanto de la fauna propia de la región como las especies exóticas.

Dijo que hay tres zonas donde predominan más este tipo de fauna silvestre; en las zonas residenciales pegadas a La Cantera, en las áreas donde están las presas que incluyen El Reliz, así como en la Sierra de Nombre de Dios.

Ante la posibilidad de que se incremente la presencia de animales silvestres tanto en viviendas colindantes con cerros, como en la misma zona montañosa de la ciudad, se hace un llamado a la comunidad para evitar agresiones de este tipo de fauna y pide reportar las situaciones de riesgo al 9-1-1.

Informó que con el temporal lluvioso que se presenta actualmente, es probable que busquen comida o alojarse en zonas más cálidas como el interior de las viviendas, parques o jardines, ante lo cual es importante no maltratarlos ni tratar de capturarlos, sino marcar al 9-1-1 para hacer el control, contención y aseguramiento de la especie y regresarlo a su hábitat natural para conservarlos.

En los cerros que circundan el municipio suelen presentarse avistamientos de osos, pumas, venados, víboras de cascabel y culebras, entre otros, por parte de personas que salen a realizar actividades de senderismo, ante lo cual se recomienda no acercarse o agredirlos pues se debe tomar en cuenta que los animales pueden reaccionar con agresividad y ocasionalmente atacar, ya que están en su territorio y su reacción es impredecible.

"Dentro de lo que cabe, estos animales son inofensivos mientras que no se les moleste, no se les agreda o intenten capturarlos, no les hará ningún daño, pero en caso de verlos se debe marcar al 9-1-1 para garantizar su aseguramiento y llevarlos a un lugar donde sigan subsistiendo. Son animales inofensivos, pero responden si se sienten agredidos" puntualizó el funcionario.

Este es un fenómeno común que se presenta año con año, principalmente en fraccionamientos en las partes altas de la ciudad, donde ciertos animales como jabalíes, serpientes, gatos salvajes, zarigüeyas u otros, son avistados en parques, calles o incluso en los patios de las viviendas, con ninguna intención más que la de alimentarse, sin embargo, suelen ser atacados por las personas que los encuentran y esto puede resultar contraproducente, pues reaccionarán de la misma manera para defenderse.

Entre las recomendaciones que emite el Cuerpo de Bomberos, son no molestar ni asustarlos; resguardarse junto con los niños y mascotas dentro de las viviendas; no arrojar agua ni líquidos; no alimentarlos porque hará que regresen.

