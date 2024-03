Gana chihuahuense premio Thierry Blouet

Al ser uno de los torneos más importantes de la gastronomía mexicana a nivel nacional, "La Calesa Steakhouse" ganó el trofeo Thierry Blouet, bajo el mando de la sobresaliente chef Elsa Liliana Porras.

"Fue una experiencia muy halagadora el poder representar a Chihuahua a nivel nacional, no podíamos dejar mal a Chihuahua, todo fue bajo presión, pero aún así logramos ganar el primer lugar", abundó Elsa Liliana, chef ganadora del torneo, agregando que es muy importante seguir preparándose y aprender cosas nuevas.

El torneo Thierry Blouet edición XVII, es el encargado de premiar a los chefs ejecutivos más jóvenes encargados de los restaurantes más importantes del país.

La sobresaliente chef Elsa Liliana Porras cuenta con una licenciatura en Gastronomía, Máster en operación y gestión de restaurantes, diplomado en cestas y plantación de banquetes, curso de control de calidad microbiológica y ha obtenido un certificado de Punto Limpio y Distintivo H para La Calesa Steak House.

Además, fue finalista de premio Canirac como chef joven del año y en el presente año obtuvo un reconocimiento como la mejor chef de la ciudad.

Asimismo, la chef relató todas las angustias que pasó mediante el torneo y el miedo constante que sentía cuando preparaba los diversos platillos.

"Recuerdo que me puse muy nerviosa y me empezó a temblar la mano derecha provocando que tirara parte del plato que había preparado, debido a eso me quitaron un punto, pero aún así no fue impedimento para ganar el primer lugar", agregó.

En el emblemático torneo fungieron diversos restaurantes del país como La Calesa Steakhouse, Grand María, Finca Serrano, Restaurante Tamuz, Joia, Maca Sayulita, entre otros.

La Calesa, restaurante de tradición chihuahuense desde 1965, obtuvo el primer lugar, superando a los chefs Iván Alejandro Velázquez Esperanza, del Casa Cuarzo Hotel Boutique que quedó segundo lugar; y Mayra Aguilar Ruiz, del Fiesta Americana San Luis con el tercer puesto.