Ganan demanda al IMSS por negligencia

Chihuahua, Chih.- Tras dos años de enfrentar un proceso legal en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la señora Karina Betzabé González Caballero logró junto con sus abogados ganar una sentencia en contra de esta institución la cual le negó una cirugía a su hija de iniciales M.J.R.G., de 17 años en el 2022.

“Mientras mi hija estuvo en el Hospital Morelos le estuvieron aplicando medicamentos, luego me comentaron que no tenían tiempo quirúrgico y que la iban a mandar a la casa y de un día para otro se complicó bastante entonces tuve que ver la manera de continuar la atención particular”, expresó la señora González Caballero.

De acuerdo con el testimonio de la madre, su hija tuvo que enfrentarse a un daño físico y psicológico muy fuerte.

“Esto ocurrió en el 2022, justo para estas fechas y en cuanto me la dieron de alta más busqué la opción de conseguir dinero porque yo no tenía los medios y gracias a Dios me autorizaron un crédito y un cirujano particular me dijo que se había abierto espacio y él fue quien la operó y realmente fue un milagro”, externó la víctima.

Al preguntarle a Karina Betzabé cómo le surgió la idea de meter su caso a un proceso legal, ella respondió que algunos de sus familiares le comentaron esta opción pero que sin embargo, no sabía a dónde acudir.

“Mi hija aún después de la cirugía quedó muy sensible, no se recuperó fácilmente y entonces coincidentemente un día estaba en el celular y me apareció una publicidad del servicio “MPS Abogados”, entonces lo primero que pensé es si sería real y cuando llamé me dieron una información muy clara, muy específico”, dijo González Caballero.

Aunque el proceso duró casi dos años, tanto la abogada Judith Sáenz como Omar Pérez quienes acompañaron el caso, dijeron que es importante señalar este tipo de casos ya que sí es posible obtener una respuesta favorable.

“Yo creo que sí es muy importante que las personas empiecen a hacer algo para que las instituciones a la vez dejen de hacer este tipo de malas acciones”, expresó Judith.

Así mismo Omar Pérez refirió que en este caso se logró la reparación integral del daño en la cual se condenó al Instituto una cantidad por el daño moral, a pagarles una cantidad por el daño físico y la devolución de todos los gastos que se pudieron acreditar del servicio médico particular.

“Aquí cabe señalar que no es específicamente un delito sino que, se trata de un asunto administrativo, una conducta irregular por parte del IMSS, la conducta fue: no hacerles la cirugía cuando tenían que hacérsela y causar un sufrimiento físico innecesario y un daño psicológico”, explicó la abogada.

En lo que respecta a que significa haber obtenido esta sentencia tanto Judith como Omar dijeron que esto es una gran satisfacción ya que de alguna manera contribuyen a que se haga justicia en estos asuntos.

A mi hija la tenían que operar de la vesícula y la enviaron a la casa; no le dieron atención y tuve que pedir varios préstamos y llevarla a una clínica particular"

Karina Betzabé González Madre de la afectada de iniciales M.J.R.G.