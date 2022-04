Ganaremos sección 42: Gabriel Faudoa

Chihuahua, Chih.- Al hacer un balance de las reuniones y eventos llevados a cabo a lo largo y ancho del Estado visitando a los trabajadores de la educación, la planilla ECO 42 y su candidato a Secretario General, Porfr. Gabriel Faudoa, se perfilan como los absolutos triunfadores de la contienda para la elección del Comité Ejecutivo Seccional para el periodo 2022-2026.

“El magisterio estatal nos ha recibido de forma extraordinaria, ha sido receptivo a nuestras propuestas y plan de Trabajo, lo que prometimos desde el primer día de campaña de hacer nuestro proselitismo sin ataques, ofensas, mentiras ni infundios ha dado resultado, se ve, se nota la simpatía hacia nuestro proyecto al constatar la enorme respuesta que hemos tenido en todas las regiones” manifestó Faudoa Villegas.

Luego de visitar desde Ciudad Juárez hasta Jiménez, de Ojinaga hasta Chínipas, y desde Janos hasta Uruachi, la planilla ECO 42 se alista para representar a todos los agremiados tras la votación que se efectuará el martes 5 de abril.

“Lo hemos platicado y analizado al interior del valioso equipo que por fortuna me permiten encabezar, no obstante que las encuestas nos ubican el frente de este proceso electivo, trabajaremos hasta el último día para seguir convenciendo que somos la mejor opción para representar los intereses de la base trabajadora de la Sección 42” mencionó Gabriel Faudoa.

“Le solicito a los agremiados que para antes de este martes verifiquen si se encuentran debidamente registrados en el padrón de votantes, que ubiquen su respectivo centro de votación y el día de la elección participen activamente en la fiesta democrática a la que hemos sido llamados, para que no quede ninguna duda de que ECO 42 con su contundente victoria sea quien dirija los destinos de nuestro querido sindicato con la legitimidad que nos dará el haber sido electos mediante un histórico proceso de voto libre y directo” sentenció el candidato a Secretario General.

Finalizó expresando “Como planilla ECO 42 hacemos un llamado a todos nuestros simpatizantes a no caer en el juego de las descalificaciones y ataques, estamos a horas de lograr el objetivo, no atacar, no difamar y menos agredir, que siga siendo nuestra meta la consolidación de un gremio sólido y fuerte como lo merecemos, no habrá ataque por más bajo que se atrevan a actuar para que cambie la intención del voto, que gane la sección 42, que ganen los agremiados y juntos escribamos el futuro de nuestro gran sindicato, nosotros sigamos viviendo.