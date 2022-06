Garrapatas, cura para enfermedades

El Diario de Chihuahua / Inés Valeria Chavarría y Jaime Raúl Adame Gallegos El Diario de Chihuahua / El estudio se realiza en el laboratorio de Inmunología en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua

Chihuahua, Chih.- Con el objetivo de generar conocimiento que coadyuve para disminuir la problemática de enfermedades transmitidas por garrapatas, el laboratorio de Inmunología en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) realiza una investigación sobre estos artrópodos.

La alumna del doctorado en Ciencias Químicas Inés Valeria Chavarría lleva a cabo el proceso de extracción del ADN de garrapatas recolectadas principalmente en zonas donde hay reporte de casos de rickettsiosis, para detectar ésta y otras enfermedades que llevan a diferentes zonas, principalmente en la periferia de la ciudad en lo local; sin embargo, esta investigación se desprende de un esfuerzo conjunto que también se realiza a nivel estatal.

Jaime Raúl Adame Gallegos, coordinador académico de la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias Químicas, forma parte de un grupo interdisciplinario de investigadores de la UACH, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y el Instituto Politécnico Nacional que abordan el estudio de enfermedades transmitidas por vectores, hacia una visión de salud mediante una integración desde las diferentes áreas para entenderlas, las cuales van desde lo clínico humano a lo veterinario en cuanto a ganado y animales de compañía.

El investigador que coordina la tesis de Chavarría explicó que de este tipo de trabajos surgen tesis que se llevan a lo público a través de publicaciones o congresos donde se exponen los resultados; aunado a ello, se trabaja muy de cerca con la Secretaría de Salud para apoyar con datos que pudieran ser de utilidad para el control de enfermedades.

En el estado, principalmente en Chihuahua, Ciudad Juárez y la biósfera de Janos, se han detectado garrapatas cafés de perro en Chihuahua, Otobius Megnini en caballos de Ciudad Juárez, Agas Persicus en aves, así como la garrapata de patas negras portadora de la bacteria borrelia burgdorferi, que se hospeda en venados y carnívoros salvajes como coyotes, mapaches y zorrillos en la biosféra de Janos.

Chavarría trabaja desde hace meses en el proceso de extracción de ADN de garrapatas en laboratorio. Primero recolecta los artrópodos para mantenerlos en etanol o en congelación, luego se secan, muelen y se les coloca en kits de reactivos para extraerlo, descartando otras sustancias que pudieran interferir.

Explica que las garrapatas son vectores que se deben investigar puesto que transmiten enfermedades a través de bacterias como la rickettsia, bartonella y erliquia, catalogadas como emergentes, pero han ido aumentando con el paso del tiempo y podrían ser fatales, sobre todo en niños pequeños que presentan síntomas genéricos que podrían confundirse con otras afecciones; por ende, investigar los vectores es importante para ayudar con el diagnóstico.

La investigadora de la UACH hizo un llamado a tener cuidado con la presencia de estos insectos en casa, especialmente cuidar que las mascotas no las tengan, evitar la presencia de cacharros o acumulación de objetos en casa, pero sobre todo, no satanizar a las mascotas, no deshacerse de los animales de compañía, sino ser dueños responsables.