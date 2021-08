Gastan hasta 2 mil pesos en útiles escolares

Chihuahua.- A menos de un mes de que inicie el nuevo ciclo escolar, con el anuncio de distintos niveles de gobierno de clases presenciales, pero aún con incertidumbre, padres de familia ya se han dado a la tarea de acudir a comprar los útiles escolares, pues algunas escuelas ya entregaron la lista, mientras que la SEP también emitió una lista sugerida. De mil hasta 2 mil pesos es la inversión de algunos dependiendo del número de niños y su grado, según comentaron algunas madres de familia.

Será el próximo 30 de agosto cuando se reanuden las clases presenciales, por lo que desde inicios de agosto algunas escuelas ya entregaron la lista de útiles, mientras que la SEP publicó sugerencias para cada grado desde preescolar hasta secundaria en sus páginas oficiales, asimismo la Profeco publicó distintos estudios de calidad que de igual forma pueden ser consultados por los padres.

Aunque durante este fin de semana aún no se ven las filas y aglomeraciones, algunos padres se adelantaron para comprar de manera tranquila.

“Pagamos exactamente 2 mil 47, para dos niños de primaria y una niña en preescolar y me falta una, que a ella no le compré porque está en el Conalep, y todavía no nos dan una lista de útiles. Pero todavía nos faltan los uniformes, las colegiaturas. Va a ser mucho porque de primaria son mil por niños de colegiaturas, 600 de la niña, ya ni quiero pensar, va a ser un chorro”, detalló Gisel Sáenz.

Por su parte otra madre de familia explicó que: “En todos los útiles gasté mil pesos, cuadernos, plumas, calculadora para el grado de segundo de secundaria”.

Tanto el subsecretario de salud, Hugo López Gatell, el presidente Andrés Manuel López Obrador, y en el caso del estado, el gobernador Javier Corral, han declarado en distintas ocasiones que las clases presenciales se llevarán a cabo a pesar de la semaforización en que se encuentre la entidad.

Si bien se plantea que estas sean escalonadas, con asistencias escalonadas que permitan un aforo por escuela de hasta el 50 porciento de su capacidad. Con ello los padres de familia ya se concentran en equipar a los alumnos para este regreso.

Por su parte la Profeco emitió las siguientes recomendaciones para la compra de útiles escolares:

Haz la lista de los útiles que requieres comprar y sólo adquiere lo que apuntaste, para evitar excederte y afectar tu economía.

Planea y haz tus compras con antelación. Evita quedarte sin los útiles que requieren los niños.

Compara precios y calidad, recuerda que no siempre lo más caro es lo mejor.

Antes de elegir entre los productos, analiza cuáles son tus necesidades, en algunas ocasiones vale la pena gastar un poco más para tener mejor calidad.

Algunos artículos escolares con imágenes de personajes de moda, suelen ser de precio más alto por lo que comprarlos significaría un gasto innecesario.

Una vez que hayas seleccionado los artículos, revisa que estén en perfecto estado. Así evitarás tener que regresar a la tienda a hacer un cambio o devolución en caso de que alguno esté defectuoso.