Generan 15% menos basura doméstica

Chihuahua.- Alrededor de un 15 por ciento menos de basura domiciliaria es lo que actualmente llega al Relleno Sanitario luego de que las restricciones por la contingencia generada por el Coronavirus (Covid-19) disminuyeron, de acuerdo con la Dirección de Servicios Públicos Municipales (SPM) de Chihuahua.

Esto, ya que el uso de desechables y otros desperdicios se usan menos al no estar tanto tiempo en la casa a diferencia del 2020, todo el 2021 y parte del año pasado, en que las órdenes eran no salir de los hogares de no ser necesario y se generaban muchos desperdicios.

En enero del 2021 se registró un ingreso al relleno sanitario de 58 mil 517.475 toneladas, mientras que en ese mismo mes, pero del 2022 se tuvo un ingreso de 34 mil 572. 401 toneladas, además del 2023 se registraron 23 millones 433 mil 555 toneladas, cada vez más baja la cantidad.

En febrero del 2021 fueron 25 mil 882.570 toneladas mientras que en 2022 fueron 30 mil 418.223 y en 2023 han sido 20 mil 575.995.

Diariamente, el Relleno recibe más de mil 200 toneladas de basura de los domicilios, comercios y de los municipios colindantes a los que les da servicio.

En algunos meses, la disminución en comparación a los días de alta concentración de la pandemia, fue de hasta un 50 por ciento mientras que en otros bajaba de 20 a 15 por ciento, ya que también se debe a la temporada.