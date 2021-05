Giro radical ayer: cero fallecidos por Covid

Archivo / El Diario de Juárez

Chihuahua.- Luego de varios días en los que se registraron picos hasta de 17 muertes diarias por Covid en Chihuahua capital, la Secretaría de Salud estatal no reportó decesos ayer.

Durante la semana, las autoridades manejaron cifras que han sido un sube y baja. El viernes pasado reportaron 17 muertos y 60 contagiados; un día después se repitió la misma cantidad de decesos y los enfermos bajaron a 55.

Para el domingo 2 de mayo la cantidad de fallecidos cayó drásticamente hasta 4, y se mantuvo la cantidad de contagiados con 55.El lunes 3 de mayo reportaron sólo 2 muertos y 3 contagiados. Ayer no hubo decesos según la Secretaría de Salud. Es decir, en sólo cuatro días la capital pasó de 17 muertos a cero decesos.

El Colegio de Médicos se dijo preocupado por esta situación, pues, afirmó, ocurre ante subíndices hospitalarios que ocasionan que la ciudadanía crea que la pandemia está bajo control, cuando existen diversos elementos a considerar que van más allá de los datos facilitados por Secretaría de Salud.

La dependencia estatal informó que sigue comprometida la capacidad de los nosocomios e informó que es el Central Universitario el que tiene la mayor ocupación con un 93 por ciento; seguido de Guachochi con el 78%; Regional de Delicias 71%; San Juanito 67%; IMSS Nuevo Casas Grandes 60%; IMSS Valle Allende 50%; General de Juárez 50% y el Ramírez Topete de Cuauhtémoc al 50%.

Un médico que pidió omitir su nombre, cuestionó el manejo de los niveles de riesgo, pues afirmó que se está dando de forma parcial toda vez que están cercanas las elecciones del 6 de junio, y se busca entorpecer deliberadamente a candidatos.

También Alonso Ríos, presidente del Consejo Consultivo, advirtió que la situación es bastante seria, pues calculó que sólo 30 por ciento de los enfermos acude a un hospital, mientras que el otro 70 por ciento se atiende en su hogar y se complica su salud, hechos que explican la alta mortalidad en la frontera.

Salud estatal reportó ayer que las capturas en la plataforma oficial, que se habían ralentizado, comenzaron a agilizarse, pues en Ciudad Juárez hubo 40 positivos más a Covid-19.

Arturo Valenzuela, director médico Zona Norte, dijo que si bien la cifra de muertos no cambió al último corte, algunos están en proceso de confirmación.

El funcionario solicitó a la ciudadanía no bajar la guardia ya que se atraviesa la tercera oleada, que embate con tres cepas: británica B.1.1.7, californiana B.1429 y brasileña P.1, que se propagan ágilmente.

A nivel estatal se tuvo reporte de 88 nuevos enfermos, además 92 recuperados. “No quiere decir que no haya habido muertes”, dijo Valenzuela. Chihuahua alcanzó así los 65 mil 328 contagios, 6 mil 738 fallecimientos y 54 mil 049 sanados.

Señaló que en 27 de 30 hospitales de la red de Infecciones Respiratorias Agudas Graves hay 286 internados, entre los que se cuentan 79 intubados, es decir, muy graves, bajo respiración mecánica asistida ante los estragos multiorgánicos que el coronavirus ocasionó en su organismo, principalmente de tipo pulmonar.

“Hemos, hasta el momento, los chihuahuenses, logrado que el ascenso no sea totalmente lineal. Podemos apreciar un par de descensos, lo cual quiere decir que en los próximos días podemos tener un nuevo ascenso, pero, al menos, no tan vertiginoso, no tan marcado precisamente”, destacó Valenzuela.

“El problema es que cuando una persona está enferma no quiere admitir que es coronavirus. Siempre está buscando diagnósticos alternativos como resfriado, no se atienden con médico y esto hace que los mismos pacientes, cuando buscan ayuda, lleguen con cuadros de neumonía graves”, manifestó Ríos.

Detalló que esto implica que arriben con una saturación de oxígeno menor a 80, cuando lo óptimo es 90, o incluso fallezcan de camino a los hospitales.

“Creo que la ciudadanía no sólo ha bajado la prevención, sino también el tratamiento, porque no están acudiendo con los médicos a tratarse y se auto recetan”, expresó.

