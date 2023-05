Gobierno de AMLO es el más violento en la historia: García Cantú

Chihuahua.– El gobierno de López Obrador es el más violento de la historia del país, señaló el diputado Gabriel García Cantú, ante los indicadores que reflejan el actuar del crimen organizado y la falta de control desde la Federación

El legislador juarense destacó que por lo menos en el Estado de Chihuahua las muertes a manos de la delincuencia organizada aumentaron en un cien por ciento, lo cual genera preocupación a la ciudadanía.

“El tiempo de espera o de gracia que se le otorga a un gobierno para ver si funcionan o no, ya se agotó para Morena, es claro que la táctica de AMLO de abrazos y no balazos no ha funcionado ni funcionará, en vez de disminuir las muertes de gente inocente han aumentado”, declaró.

García Cantú, destacó que como representante presiona desde el Congreso del Estado por leyes más estrictas que puedan impactar en la seguridad del estado de Chihuahua, por lo que se continuará con esta tarea.

Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante el período de diciembre de 2018 y el 24 de mayo de 2023, en México ocurrieron 156 mil 136 asesinatos dolosos, que rebasan a los 156 mil 066 de la administración de Peña Nieto.