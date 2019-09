Gobierno debe tener estrategia para inseguridad en la sierra: Máynez

Chihuahua.- El diputado Misael Máynez de la fracción “Encuentro Social”, declaró que el tema de la inseguridad en la sierra es preocupante, donde se afecta a todos los sectores sociales y productivos.

“Es un tema muy sensible, primero porque hay problemas para impartir la educación, la causa es evidente y la urgencia, el estado tiene que establecer una estrategia firme para garantizar la seguridad de las personas y de los maestros”, mencionó.

Entrevistado ayer en la sala Morelos de la Torre Legislativa, Máynez mencionó que no se puede permitir como sociedad, el tener aulas vacías, donde maestros que no estén frente al salón de clases no quieran ir a impartirlas por temor.

El legislador se pronunció a favor de reforzar las acciones de seguridad en toda la entidad, donde hace falta una mayor coordinación entre los tres niveles de gobierno.