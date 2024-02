Gobierno del Estado se une a exigencias

Tras la manifestación que llevaron a cabo el pasado lunes transportistas en Chihuahua el secretario de Gobierno, Santiago de la Peña, dijo que el Gobierno del Estado es empático y se une a la exigencia de mejorar la seguridad en las carreteras federales.

Consideró que los transportistas que ayer se manifestaron actuaron en solidaridad a la situación que se vive en otras partes del país, sobre todo en el sur de México.

“En Chihuahua no estamos en esa condición y el Gobierno del Estado es empático en este llamado a la federación en el fortalecimiento y en la variación de la estrategia de seguridad. Que permita no sólo a los transportistas del país sino a toda la población transitar libremente por todas las carreteras del país. Afortunadamente en el estado de Chihuahua, y lo comentaba (durante la mesa de seguridad) con el encargado de la Guardia Nacional, no estamos en esta condición y debemos seguir trabajando para que así continúe”, expresó.

Añadió que el llamado será a la federación para el fortalecimiento y variación de la estrategia de seguridad que permita a los transportistas y también a todos los mexicanos a transitar con seguridad por todas las carreteras del país.