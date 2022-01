'Gobierno y ciudadanía, responsables de alza en contagios'

Luego de manifestar su preocupación por el incremento de contagios y defunciones por el Covid-19, el presidente de la Coparmex-Chihuahua, Salvador Carrejo consideró que hubo cierta lentitud por parte del gobierno en tomar decisiones que pudieron evitar la situación en que se está.

Sin embargo, precisó que esto no es sólo responsabilidad de las autoridades, ya que hay una corresponsabilidad muy importante de la ciudadanía, ya que en buena medida no se acataron las recomendaciones ni medidas necesarias para contener la pandemia.

Indicó que durante diciembre pasado no hubo ningún recato en tema de reuniones, restaurantes, bares, antros y prácticamente se vivió un mes como si no hubiera pandemia, “lo cual no es responsabilidad no únicamente del gobierno, sino también del comportamiento de todos, que dejó mucho que desear”.

Por lo que hace a la estrategia de regionalizar la entidad para el establecimiento de acciones y restricción de actividades según la propagación del virus del Covid-19, contagios y defunciones, el presidente de la Coparmex-Chihuahua, Salvador Carrejo indicó que es algo acertado.

“Es una medida correcta y adecuada y aunque se tomaron algunas decisiones restrictivas y dolorosas para algunos sectores, como restaurantes, bares y comercios, son necesarias, ya que antes de que la economía están las personas, y se debe de procurar la salud de la gente y familias”.

Salvador Carrejo enfatizó que está claro que hay que buscar que las medidas de contención del avance del virus no afecten de manera exacerbada o sobresaliente los aspectos económicos, por lo que hay que tener cuidado de eso.

No obstante, el presidente de la Coparmex-Chihuahua, reiteró que “la prioridad debe ser la salud de las personas”.

Apuntó que las medidas la regionalización de estrategias es un tema impulsado desde el sector productivo dentro del Consejo Estatal de Salud.

Se cree que es una estrategia adecuada por la geografía del estado que es muy amplia y diversa, y con la regionalización, permitirá focalizar medidas de contingencia y prevención de manera muy específica de acuerdo a las circunstancias que se presenta en cada una.

Indicó que las medidas focalizadas por región, son correctas, sobre todo por el tamaño del estado y la diferencia geográfica.