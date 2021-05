‘Grave, que un no médico sea secretario de Salud’

/ Eduardo Fernández, actual secretario de Salud estatal, quien es contador público

Chihuahua.- El médico salubrista y candidato a la gubernatura, Alejandro Díaz, dijo debido a la incapacidad de los gobiernos, la cifra de chihuahuenses muertos por la pandemia podría alcanzar a decenas de miles.

“Es evidente que el Gobiernono tuvo la habilidad en tener un mejor desempeño en el manejo de la pandemia, y una de las razones principales es que

quien dirige la salud estatal en la peor crisis en la historia del estado es el contador público Eduardo Fernández Herrera, un administrador de empresas con maestría en Economía”, dijo.

Díaz reprochó que las administraciones estatales pasadas no hayan elegido a profesionales aptos para dirigir la Secretaría de Salud Estatal, improvisando con perfiles que sólo debilitaron el sistema y cuyos resultados se encuentran a la vista de la ciudadanía.

“Tenemos que poner mucho énfasis, tanto la administración pasada como la actual escogieron a un no salubrista, a un no médico, a un no facultativo galeno con conocimientos absolutos en materia de salud como su secretario y desde ahí estamos poniendo en enorme riesgo a los Chihuahuenses”.

Dijo que los gobiernos deben poner el ejemplo, porque “la ineptitud también es corrupción y se tiene que invitar a las y los mejores a la administración pública, para que realicen las mejores prácticas para el desarrollo integral de la sociedad chihuahuense para estar dentro de la agenda”.

Díaz advirtió que es responsabilidad del gobernante en turno el tener la capacidad de entender de manera global todos los aspectos de tocan la salud pública, como una parte integral del desarrollo del estado de Chihuahua “y si no, vamos a contar por decenas de miles el número de chihuahuenses fallecidos”, concluyó.

Díaz, al igual que otros candidatos y coordinadores de campaña, destacó que el Gobierno del Estado nunca estuvo a la altura de las circunstancias para manejar la crisis sanitaria y a su vez, hizo un llamado a las demás fuerzas políticas para evitar eventos masivos, considerando que exponen de manera irresponsable a la población.